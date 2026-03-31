México vs Bélgica: horario, canal, alineaciones, cómo y dónde ver el partido EN VIVO

Partido México vs Portugal EN VIVO 31 de marzo 2026 Foto: La Crónica

La Selección Mexicana enfrenta una nueva prueba internacional en un duelo que promete mucha intensidad rumbo al Mundial 2026. Más allá del resultado, el partido servirá como termómetro para medir el nivel competitivo del equipo ante una de las selecciones más sólidas del mundo.

Sin hacer demasiado ruido, este encuentro se perfila como uno de los más interesantes del día. Por ello, en esta nota te decimos todo lo que necesitas saber de este encuentro para no perderte ni un minuto.

¿Dónde y a qué hora juegan México vs Bélgica?

El partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Bélgica se disputará este martes 31 de marzo enen punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro está programado para jugarse en el Soldier Field de Chicago, en un escenario internacional que servirá como vitrina para ambos equipos en esta fecha FIFA. Cabe señalar que este encuentro es clave para la clasificación de la selección tricolor para el Mundial.

¿En qué canal ver el partido México vs Bélgica EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y sistemas de paga en México para seguir el encuentro en tiempo real.

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Layvtime Youtube

Además, algunas plataformas digitales ofrecerán cobertura minuto a minuto, ideal para quienes prefieren seguir el juego desde dispositivos móviles o redes sociales.

¿Cómo llegan México y Bélgica a este partido?

La Selección Mexicana llega a este compromiso con la intención de afinar detalles y consolidar una base competitiva. En su último encuentro contra Portugal, el equipo mostró momentos de buen futbol, aunque también dejó ver áreas que necesitan ajustes, especialmente en la contundencia frente al arco y la solidez defensiva. Hechos que se vieron reflejados en el empate a ceros ante el equipo visitante.

Por su parte, la Selección de Bélgica mantiene su etiqueta de potencia europea. En su partido más reciente, demostró por qué sigue siendo una de las selecciones más respetadas, ya que si Bélgica se impuso en la segunda mitad ante EU con autoridad 5-2 el sábado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. con un estilo dinámico, orden táctico y jugadores capaces de cambiar el rumbo del juego en cualquier momento.

Este choque, más allá del resultado, representa una oportunidad clave para ambos equipos de medirse ante un rival de alto nivel.

Posibles alineaciones México vs Bélgica

Alineación probable de México:

Portero : Raúl ‘Tala’ Rangel.

: Raúl ‘Tala’ Rangel. Defensas : Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo. Medios : Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas.

: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. Delanteros: Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Raúl Jiménez.

Alineación probable de Bélgica: