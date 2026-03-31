Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente tendrán acción en la Serie Internacional Japón

Sueña llegar a LIV Golf. El capitalino Roberto Lebrija jugará en Japón su segundo torneo del Asian Tour en la actual temporada. (Jorge Reyes)

La primera de las Series Internacionales de la temporada 2026 del Asian Tour inicia esta semana en Japón y ahí estarán los mexicanos Roberto Lebrija y Santiago De la Fuente compitiendo del 3 al 5 de abril en el Club de Golf Nueva Caledonia, donde habrá una bolsa de 2 millones de premios en dólares.

Las Series Internacionales son la máxima categoría del Asian Tour que sirven de trampolín hacia la LIV Golf League.

Para Lebrija es su segunda participación en la actual temporada de la gira asiática de golf, después de competir en el Philippine Golf Championship en el que compartió el sitio 44 a principios de febrero.

Lebrija llega a Japón después de participar en la Copa Prissa de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se jugó el pasado 21 de marzo en Puebla, donde el capitalino terminó en el segundo sitio de la clasificación tras remontar en la última de tres rondas con una tarjeta de 64 golpes.

De la Fuente estrena temporada

Santiago De la Fuente hará su debut en la temporada 2026. El nacido en Ocotlán, Jalisco, tendrá su segunda campaña en la gira asiática después de haber terminado entre los 51 mejores clasificados en la lista de la Orden al Mérito en 2025.

De la Fuente cerró su campaña 2025 con un empate al sitio 15 y acumulado de 277 (-11) en el torneo Saudí Open en diciembre. Ahora vuelve con el ímpetu de continuar haciendo historia y convertirse en el mejor de los latinos en el Asian Tour.

El guatemalteco José Toledo será el tercer latino en el Internacional Series Japón.

Los rivales locales

Yosuke Asaji, actual jugador de LIV Golf, segundo en el ranking del año pasado, y su compatriota Kazuki Higa, campeón del Asian Tour Order of Merit 2025, encabezan la lista de participantes.

Tatsunori Shogenji, Kota Kaneko, Ren Yonezawa y Taiga Semikawa, los cuatro mejores clasificados en sus respectivas listas de ganancias, también se han inscrito. Todos ellos son ganadores contrastados, y Kaneko fue el ganador de la lista de ganancias del año pasado.

Hay más. Los japoneses Riki Kawamoto, Satoshi Kodaira y Hiroshi Iwata también se han inscrito y se unirán a Jinichiro Kozuma, Shugo Imahira, Ryosuke Kinoshita y Ryo Katsumata, quienes confirmaron