Isaac del Toro conquista Montjuic y firma una gesta mexicana en el Tour de Francia

ES LEYENDA. Del Toro sigue construyendo su propia historia.

Isaac del Toro escribió este domingo una de las páginas más gloriosas en la historia del deporte mexicano al imponerse en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con final en la emblemática subida de Montjuic, en Barcelona. En una actuación memorable, el corredor del UAE Team Emirates cruzó la meta por delante de su líder, el esloveno Tadej Pogacar, para conquistar su primera victoria en la máxima carrera ciclista del planeta.

A sus apenas 23 años y en su debut dentro del Tour de Francia, el mexicano demostró personalidad, calidad y valentía al lanzar su ataque decisivo en la última ascensión del recorrido. Su aceleración dejó sin respuesta a gran parte de los favoritos y le abrió el camino hacia una victoria que quedará grabada para siempre en la memoria del ciclismo nacional.

Una victoria para la eternidad

La imagen de la jornada fue tan emotiva como histórica. Tras el esfuerzo final, Pogacar optó por no disputar el triunfo ante su joven compañero de equipo y ambos cruzaron la línea de meta celebrando juntos, en una muestra de compañerismo que reflejó la magnitud del momento.

Con este triunfo, Del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia en 37 años, desde aquella histórica victoria conseguida por Raúl Alcalá, colocando nuevamente la bandera mexicana en lo más alto del ciclismo mundial.

Visiblemente emocionado tras la carrera, el pedalista nacional no pudo contener la felicidad por la hazaña alcanzada.

“Esto significa todo para mí. Soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiado en mí desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura”, expresó el mexicano.

Del Toro dedica el triunfo a México

El vencedor de la etapa también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a su país, haciendo referencia al compromiso que disputaría la selección mexicana de futbol en la Copa del Mundo.

“Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel que la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño”, comentó.

Las palabras más emotivas estuvieron dirigidas a Tadej Pogacar, quien respaldó el triunfo de su compañero en los metros finales.

“No sabes lo que significa para mí y para mi país. Es algo increíble”, agradeció Del Toro al triple campeón esloveno.

La victoria consolida el crecimiento meteórico del mexicano, considerado una de las mayores promesas del ciclismo internacional y una de las figuras emergentes más importantes del pelotón mundial.

Vingegaard resiste en amarillo

Mientras Del Toro acaparó los reflectores con su exhibición en Montjuic, la lucha por la clasificación general continúa al rojo vivo. El danés Jonas Vingegaard logró conservar el maillot amarillo, aunque las diferencias entre los aspirantes al título son mínimas.

Detrás de la dupla del UAE llegó el belga Remco Evenepoel, seguido por Vingegaard y el noruego Tobias Halland Johannessen, en una jornada que provocó movimientos importantes en la clasificación gracias a las bonificaciones obtenidas en meta.

La general quedó encabezada por Vingegaard, con una ventaja de apenas seis segundos sobre Pogacar, mientras que Evenepoel ocupa la tercera posición a 15 segundos.

Por su parte, Isaac del Toro escaló al cuarto lugar de la clasificación general, apenas a 16 segundos del liderato, confirmando que además de ganar etapas, también puede convertirse en protagonista de la pelea por los puestos de honor.

Clasificación General

Jonas Vingegaard (Dinamarca) – Líder Tadej Pogacar (Eslovenia) – a 6 segundos Remco Evenepoel (Bélgica) – a 15 segundos Isaac del Toro (México) – a 16 segundos Juan Ayuso (España) – a 19 segundos Paul Seixas (Francia) – a 42 segundos

México celebra a su nuevo héroe

La victoria de Isaac del Toro no es solamente un triunfo de etapa. Es la confirmación del arribo de una nueva generación de ciclistas mexicanos capaces de competir y vencer en el escenario más exigente del planeta.

En las empinadas calles de Montjuic, el joven bajacaliforniano dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. El “Torito” embistió con fuerza, derribó una sequía de casi cuatro décadas y levantó la mano ante el mundo como uno de los nombres llamados a marcar una época.

México vuelve a rugir en el Tour de Francia. Y el responsable tiene nombre y apellido: Isaac del Toro.