Checo Pérez “La Copa no va a volver a casa”: Checo Pérez sentencia a Inglaterra previo al encuentro ante México (Cuartoscuro)

A unas horas de que la Selección Mexicana e Inglaterra se enfrenten en un partido histórico por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la pasión rompió las fronteras del futbol. Desde el circuito de Silverstone, Sergio “Checo” Pérez se encargó de encender la previa al lanzar una contundente advertencia a los aficionados ingleses en su propia casa.

¿Qué fue lo que le dijo Checo Pérez a los ingleses en Silverstone?

Aprovechando su estancia en Europa para el Gran Premio de Gran Bretaña, el piloto mexicano de Cadillac participó en una convivencia con aficionados acompañado por su compañero de equipo, Valtteri Bottas. Cuando los seguidores locales le preguntaron por el trascendental partido de este domingo, Checo respondió con una enorme sonrisa y desató la polémica:

“Que disfruten hoy y mañana, porque la noche del domingo va a ser muy difícil para ustedes. La copa no va a volver a Inglaterra”, afirmó el tapatío, haciendo una clara y burlona referencia al emblemático lema británico Football’s Coming Home.

El piloto arribó este domingo al circuito, acaparando las miradas de toda la prensa internacional presente en Silverstone.

¿A qué hora y dónde ver el histórico México vs. Inglaterra?

El Tri llega a esta cita con un paso impecable: líder invicto de su grupo y con la portería en cero en lo que va del torneo. Ahora buscará sellar su pase al ansiado quinto partido del Mundial 2026.

El partido entre México e Inglaterra se jugará este domingo 5 de julio a las 18:00 horas. Las acciones se desarrollarán en la cancha del Estadio Ciudad de México y la transmisión en vivo se podrá seguir de forma gratuita a través de la televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, así como por la plataforma de streaming ViX.