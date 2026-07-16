¿Por qué Jude Bellingham golpea a Valentín Barco en el Argentina vs. Inglaterra?

Jude Bellingham Jude Bellingham fue criticado por su acción ante Barco al final del partido. (EFE)

Luego de la eliminación de Inglaterra frente a Argentina, algunos jugadores ingleses se quedaron ‘calientitos’ en la cancha, uno de ellos es Jude Bellingham, quien golpeó en la cabeza a Valentín Barco al final del partido en el Mundial 2026.

¿Por qué Jude Bellingham golpea a Valentín Barco?

Así, Jude Bellingham, mediocampista de Inglaterra golpeó en un momento determinado a Valentín Barco, jugador de Argentina y el incidente acabó en una serie de empujones entre diversos elementos de ambas Selecciones.

Luego de la ‘agresión’ de Bellingham a Barco, en redes sociales comenzó a circular un video que revela la verdadera razón de este golpe y los fans no quieren justificar la acción del inglés.

Luego de la anotación de Lautaro Martínez, el argentino Barco celebró corriendo por todo el campo, gritó gol en la cara a los seleccionados europeos y eso molestó a más de un jugador inglés.

Al final del partido, Bellingham reclamó su actitud, por lo que soltó el golpe y de inmediato jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una serie de empujones.

O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk



perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac — ☙ (@layzhis) July 15, 2026

A pesar del golpe, Barco no respondió de inmediato con una misma acción que Bellingham, pero muchos tachan de mal perdedor al inglés, ya que el equipo también no ha tenido la mejor actitud frente a otros rivales que enfrentaron.

Además, Barco no sumó minutos en esta Copa del Mundo, por lo que muchos también criticaron su actitud al no ser parte del triunfo de la Argentina y del pase a la Final.

Valentín Barco fue celebrando en la cara a todos los ingleses.



Nos quieren vender que el malo de la película fue Jude Bellingham.



HONOR A JUDE BELLINGHAM por lo que hizo. pic.twitter.com/6LBS4jqnzs — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 16, 2026

¿Cuándo y cómo ver la Final del Mundial 2026?

Argentina disputará la gran Final del Mundial 2026 ante la Selección de España el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas.

La transmisión la podrás ver EN VIVO por Azteca 7, Canal 5 y ViX, por lo que no puedes perderte este partido que definirá al próximo Campeón del Mundo.