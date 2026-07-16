Lorena Ochoa es condecorada como Golfista del Siglo de la Federación Mexicana de Golf

Centenario de la FMG. Lorena Ochoa y la familia del golf que la vio triunfar en la élite mundial. (FMG)

La Federación Mexicana de Golf (FMG) celebró este 16 de julio 100 años de existencia, motivo por el cual se condecoró a Lorena Ochoa como Golfista del Siglo de dicha institución y se le otorgó una réplica de la Copa Percy Clifford, trofeo que anualmente se da al triunfador del Campeonato Nacional Amateur, el torneo más antiguo en México con 98 años de existencia.

Lorena estuvo 158 semanas en la cima mundial

A la tapatía se le hizo dicho reconocimiento por ser la máxima representante del golf mexicano en sus 100 años de historia, es la única que ha llegado a ser la número uno del mundo, estuvo durante 158 semanas en la cima del ranking mundial femenil desde el 28 de abril del 2007 hasta el 2 de mayo de 2010, fecha en que anunció su retiro competitivo. Sus logros la llevaron a ser inducida al Salón de la Fama del Golf Mundial Femenil.

En una ceremonia con directivos de la FMG y de las Asociaciones de Golf en el país, Lorena Ochoa vivió un momento inolvidable en la casa club del Club campestre de la Ciudad de México.

Lorena fue ovacionada, apapachada y felicitada por representar al golf mexicano en la cúspide de la élite mundial y ser hasta el momento la única entre la rama femenil y varonil.

Lorena no deja de trabajar fuera del campo

“Agradezco este reconocimiento por todo lo que significa para mí y para ustedes. Estamos trabajando con la misma ilusión y las mismas ganas que antes”, dijo Lorena como parte de su discurso frente a las personas que desde pequeña le vieron talento, la impulsaron a soñar en grande, con quienes también compartió momentos difíciles para lograr ser la máxima representante del golf mexicano en el mundo.

“Es bonito y ver tantas caras conocidas que me vieron crecer en este deporte que me ha dado tanto. Gracias a todos por seguir impulsando el deporte y a la Federación, encabezada por Andrés Jurado Rivera Torres, por hacerme este lindo homenaje”, mencionó Ochoa.

Lorena Ochoa también fue el gran imán para que el LPGA Tour organizara torneos en Morelia y en Huixquilucan, Estado de México durante algunos años. “Trajimos por primera vez a las mejores jugadoras del mundo a nuestro país”.

Creer siempre que el siguiente golpe será el mejor

Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf agradeció a todos los presentes por su presencia en este centenario del golf mexicano. “Todos tenemos algo en común, el golf se quedó en nuestras vidas y muchas veces nos enseñó a ganar, también a perder y esa idea maravillosa que se ha hecho costumbre en un golfista de creer siempre que el siguiente golpe será el mejor”.

Previo al reconocimiento a Lorena Ochoa se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2026, así como la exposición de los trofeos de los campeonatos que anualmente organiza la FMG.

Las actividades de centenario de la FMG continúan con el XCVIII Campeonato Nacional Amateur en el que juegan golfistas de 10 naciones desde este jueves y hasta el domingo, cuando se conozca al campeón del torneo.