América: ¿Cuál es la plantilla completa de las Águilas para el Apertura 2026?

América Las Águilas del América encaran a Querétaro en su primer partido. (@ClubAmérica)

América ya está listo para su debut en el Apertura 2026, las Águilas ya presentaron su equipo completo para encarar el torneo y no tiene refuerzos de lujo, debido a que no pudieron vender algunos elementos a buen precio en la temporada baja.

¿Cuáles son los refuerzos de América para el Apertura 2026?

De esta forma, el próximo sábado 18 de julio, las Águilas del América harán su debut en el torneo Apertura 2026, con Guillermo Almada como su líder y con una plantilla renovada que buscará conquistar el campeonato.

La llegada de Almada a Coapa dejó a tres piezas fuera del equipo, pero también anunció la llegada de Emilio Lara y Esteban Lozano, los únicos refuerzos presentados hasta el momento y que no son las ‘bombas’ que se esperaban en el equipo.

Ahora, Almada tendrá una dura misión, ganar más títulos que André Jardine y llegar más allá de los Cuartos de Final en el presente torneo, luego que Pumas los eliminara.

No importa el rival, vamos a darlo todo en la cancha. 🦅⚽️ pic.twitter.com/DR2w1cP7De — Club América (@ClubAmerica) July 16, 2026

¿Cuál es la plantilla del América para el Apertura 2026?

Así también, Guillermo Almada será el nuevo timonel de la escuadra azulcrema, él fue quien envió la señal para dejar ir a Rodrigo Douarado, Víctor Dávila y Vinicius Lima.

Otra baja para la temporada es Alejandro Zendejas, luego de que el equipo médico de la Águilas reportó que tuvo una limpieza articular en la rodilla derecha y luce complicado que retorne al equipo.

Esta es la plantilla del América para el torneo Apertura 2026:

Porteros

Luis Ángel Malagón (#1)

Fernando Tapia (#21)

Rodolfo Cota (#30)

César Lugo (#31)

Defensas

Emilio Lara (#2)

Israe Reyes (#3)

Sebastián Cáceres (#4)

Kévin Álvarez (#5)

Franco Rossano (#24)

Cristian Borja (#26)

Ramón Juárez (#29)

Miguel Vázquez (#32)

Mediocampistas

Alejandro Zendejas (#10)

Isaías Violante (#12)

Alan Cervantes (#13)

Alexis Gutiérrez (#20)

Raphael Veiga (#23)

Ícaro Da Conceição (#27)

Erick Sánchez (#28)

Dagoberto Espinoza (#34)

Santiago Neveda (#35)

Miguel Ramírez (#36)

Delanteros

Paul Rodríguez (#7)

Henry Martín (#9)

José Zúñiga (#19)

Patricio Salas (#33)

Esteban Lozano (#37)

¿Cuándo y dónde ver el América vs. Querétaro EN VIVO?

América y Querétaro harán su debut el próximo sábado 18 de julio en el Estadio La Corregidora a las 21:00 horas, donde buscarán los primeros 3 puntos.

El duelo lo podrás ver EN VIVO a través de ViX e Imagen TV, por lo que no hay pretexto para no ver el debut de las Águilas del América.