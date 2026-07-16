Luis Chávez: ¿El seleccionado nacional durmió debajo de un puente? Esto sabemos

Luis Chávez Luis Chávez logró emigrar al futbol extranjero a pesar de cómo inició en el futbol. (EFE)

Luis Chávez tuvo un Mundial 2026 interesante, el jugador que emigró a Rusia a buscar un mejor futuro sabe lo que es venir desde abajo, por lo que alguna vez hasta durmió debajo de un puente y esto lo reveló un técnico de la Liga MX.

¿Por qué Luis Chávez durmió debajo de un puente?

De esta forma, el mediocampista mexicano Luis Chávez, quien alguna vez estuvo bajo el mando del DT Miguel Herrera ahora goza del éxito y de un buen contrato, pero no siempre fue así su vida.

En una entrevista para el programa De la que Pica en Imagen Televisión, Miguel Herrera reveló el pasado de Luis Chávez y su duro andar antes de ser una estrella del futbol nacional.

Recordemos que el ‘Piojo’ dirigió a Chávez durante su etapa en los Xolos de Tijuana y recordó una platica que tuvo con el jugador tras un partido ante Lobos BUAP.

Así, Miguel Herrera detalló lo que le dijo Chávez y todo lo que tuvo que pasar en su juventud, ya que siempre quiso ser futbolista y necesitaba ayuda.

Es por esto que Herrera supo que Luis Chávez durmió debajo de un puente, ya que quería probarse en un equipo y se metía de contrabando a la casa club del Atlante.

Miguel Herrera motivó a Luis Chávez en su paso por Xolos

A pesar de esto, en diversas ocasiones Luis Chávez fue descubierto y lo echaron a la calle, por lo que tuvo que dormir debajo de un puente en diversas ocasiones.

El “Piojo” explicó que utilizó esta revelación para recordarle el valor de su propio esfuerzo, ya que Chávez tenía un bajón en su juego en ese momento.

“Tú eres un tipo que tienes una historia de lucha, de entrega para poder llegar a esto. Y vas a... ¿cuando ya llegaste vas a dejarte caer nada más y vas a jugar a ese nivel cuando tienes las condiciones para jugar donde quieras?”, le reclamó Herrera en su momento.

De esta forma, Luis Chávez pasó de dormir debajo de un puente, a probar el futbol en el exttranjero y en la Selección Nacional, una historia y ejemplo a seguir.