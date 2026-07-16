¿Copiaron a la NFL? FIFA dará anillos de Campeón al equipo que gane la Final

Anillos Campeón FIFA El Mundial 2026 no sólo dará una medalla y el trofeo, sino también anillos de Campeón. (FIFA)

Argentina y España se verán las caras en la gran Final del Mundial 2026, pero ahora, no sólo está en juego el orgullo, prestigio y el trofeo que vale una millonada, sino también, la FIFA dará anillos de Campeón al conjunto que termine como ganador del partido.

¿Por qué darán anillos al Campeón del Mundial 2026?

De esta forma, el equipo ganador, ya sea Argentina o España también recibirán anillos de campeonato a medida, llevando una de las tradiciones deportivas al nivel de futbol.

Algunas Ligas que dan anillos de Campeón son la NFL, WNBA, NBA y NHL, por lo que la FIFA imita el accionar de ellas para premiar el esfuerzo de los jugadores que lograron el máximo título.

Así, de acuerdo con un comunicado de la FIFA, se confeccionarán únicamente 2026 ejemplares, de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores y el resto, 1996 piezas, se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo

Así también, el domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en el Estadio Nueva York | Nueva Jersey por la gloria eterna y solo el equipo ganador recibirá el anillo.

¿Cómo es el anillo de Campeón del Mundial 2026?

Además del emblemático trofeo y las prestigiosas medallas de oro, el equipo ganador recibirá, por primera vez en una competición de la FIFA estos anillos, los cuales serán una joya única e invaluable.

En cuanto al diseño, en una cara se mostrará el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y la otra se personalizará, para reflejar la identidad del equipo ganador.

Cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad, además del nombre del jugador que lo portará.

Inmediatamente después de la final, el capitán y el seleccionador del equipo ganador obtendrán unos anillos provisionales, mientras que los demás serán enviados posteriormente al domicilio de los jugadores.

¿Cuándo y cómo ver la Final del Mundial 2026?

Argentina disputará la gran Final del Mundial 2026 ante la Selección de España el próximo domingo 19 de julio a las 13:00 horas.

La transmisión la podrás ver EN VIVO por Azteca 7, Canal 5 y ViX, por lo que no puedes perderte este partido que definirá al próximo Campeón del Mundo.