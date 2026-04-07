Boletos del América vs Cruz Azul: precios, zonas y cómo comprar entradas para el Clásico Joven en el Estadio Banorte

Boletos América vs Cruz Azul El precio de las entradas llega a superar los 9 mil pesos en la zona más exclusiva del estadio.

El Club América estará de regreso en casa y tendrá su primer partido en la cancha del recién reinaugurado Estadio Banorte. El cuadro azulcrema se estará midiendo a ‘La Máquina’ en una nueva edición del ‘Clásico Joven’ este próximo sábado 11 de abril. El equipo ya abrió la venta de boletos en lo que será el regreso de ambas escuadras al ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Precios de los boletos del América vs Cruz Azul | Liga MX, Jornada 14 del Clausura 2026

Luego de varios meses de espera, América anunció su primer partido en la cancha del Estadio Banorte, luego de múltiples meses de restauración. Los azulcremas habían estado jugando en el Estadio Ciudad de los Deportes, miso que después rebautizaron como “Azulcrema”. Ahora, estarán de nueva cuenta en ‘El Nido’, mismo que se reinauguró con el partido de Fecha FIFA entre México y Portugal el pasado 28 de marzo.

La venta general para este partido de rivalidad capitalina ya está disponible a través del sitio oficial de Fanki y así están oficialmente

600 Sur: 683.52

500 Sur: 683.52

400 Sur: 683.52

600 Norte: 683.52

500 Norte: 683.52

400 Norte: 683.52

400 Lateral: 1,025.28

300 preferente: 1,494.88

100 Sur: 2,050.56

100 Norte: 2,050.56

200 Lateral A: 2,278.40

100 Plus: 2,278.40

Palcos Club: 3,645.44

Terraza Inter.mx: 5,695

Premium B Super: 6,835.20

Premium A Tunnel: 7,974.40

Premium A Chairman’s Club: 9,113.6

Estos precios no incluyen cargo por servicio de Fanki

Fans explotan contra los precios de boletos del América vs Cruz Azul

Sin embargo, no todo es alegría en el regreso de las ‘Águilas’ a su estadio en Coapa. Múltiples fans han señalado que los precios son demasiado caros para un partido de temporada regular del Clausura 2026 y que están casi al mismo nivel de los del partido entre México y Portugal que se disputó recientemente en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

Incluso, algunos señalaron que había entradas más accesibles para un partido de UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Bayern Múnich en el Estadio Santiago Bernabéu de este 7 de abril, que los casi 10 mil pesos que algunas personas pagarán por estar en la sección cercana al tunel de donde salen los jugadores en el centro del campo.