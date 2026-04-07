Los negocios de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y por qué ingresó a la Universidad de San Diego

Saúl 'Canelo' Álvarez El boxeador mexicano en una visita al Museo de Cera de la Ciudad de México para revisar su propia figura.

Con el mensaje “nunca es tarde para volver a empezar” Saúl Álvarez anunció en sus redes sociales que comenzará a estudiar en la Universidad de San Diego. El pugilista de Guadalajara y múltiple campeón en diferentes categorías estará ingresando a las aulas universitarias a sus 35 años de edad para explorar otra faceta de su vida que ha desarrollado en años recientes.

¿Qué va a estudiar ‘Canelo’ Álvarez en la Universidad de San Diego?

En la foto compartido en sus redes, ‘Canelo’ compartió un pizarrón de presentación en la que señala que quiere ser “Businessman” (empresario), dando a conocer que estará estudiando algo relacionado a la administración y emprendimientos. Aunque no se especificó con exactitud, es probable que el boxeador esté inscrito a un programa de “Business Administration” de la Universidad.

¿Por qué el ‘Canelo’ estudiará negocios?

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha construido un portafolio empresarial diversificado que abarca distintos sectores, desde energía y consumo hasta entretenimiento y bienes raíces. Su estructura de negocios se caracteriza por la integración de marcas propias y sociedades de inversión que operan tanto en México como en Estados Unidos.

Uno de sus principales pilares es Canelo Promotions, su promotora de boxeo, creada tras separarse de Golden Boy Promotions, con la que gestiona peleas, contratos y la representación de otros pugilistas. A la par, también participa en la organización de eventos mediante empresas como Canelo Espectáculos, lo que le permite mantener control sobre parte de la cadena de valor dentro de la industria del boxeo.

En el sector energético y comercial, destacan Canelo Energy, una cadena de gasolineras con presencia principalmente en México, y Upper, tiendas de conveniencia que operan como complemento a estas estaciones. Ambos negocios forman parte de una estrategia de expansión en consumo minorista, especialmente en el occidente del país.

Dentro de la industria de bebidas y productos de consumo, el boxeador ha desarrollado marcas como VMC Drinks, enfocada en bebidas preparadas a base de tequila, y Yaoca, una línea de bebidas hidratantes y suplementos deportivos. Estas iniciativas están alineadas con su imagen como atleta de alto rendimiento y han tenido presencia tanto en México como en el mercado estadounidense.

En el ámbito comercial y de marca personal, Álvarez cuenta con Canelo Store, dedicada a la venta de ropa y artículos oficiales, así como con la marca No Boxing No Life, enfocada en equipo y accesorios de boxeo. Además, ha incursionado en tecnología con proyectos como Canelo Mobile y en plataformas digitales vinculadas al entrenamiento físico.