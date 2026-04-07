Nashville vs América: horario, canal y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de la Concachampions

El Club América se prepara para un duelo de alto nivel ante Nashville SC, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, un enfrentamiento que promete intensidad y emociones desde el silbatazo inicial.

El encuentro se disputará este martes 7 de abril en el Geodis Park, casa del conjunto estadounidense, donde intentarán aprovechar su localía para tomar ventaja en la eliminatoria. El partido está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a la transmisión, el compromiso podrá verse en México a través de FOX Sports en televisión de paga, así como en la plataforma de streaming FOX One. Cabe destacar que el duelo no contará con señal en televisión abierta, por lo que los aficionados deberán recurrir a estas opciones para seguir el encuentro en vivo.

América llega a esta instancia tras superar con autoridad su serie anterior, mostrando solidez ofensiva y experiencia en torneos internacionales, mientras que Nashville dio la sorpresa al eliminar a uno de los favoritos, por lo que buscará mantener el buen momento frente a su afición.

Este primer capítulo será clave para definir el rumbo de la serie, en la que ambos equipos aspiran a instalarse en las semifinales y continuar en la pelea por uno de los títulos más importantes de la región.