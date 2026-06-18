‘Checo’ Pérez reconoce errores en Cadillac; probarán nueva estrategia en las próximas carreras

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 El piloto neerlandés del equipo Oracle Red Bull Racing Max Verstappen (i) junto a Checo Pérez. (Siu Wu/EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez tiene una dura temporada este 2026 con Cadillac, ya que es una temporada de aprendizaje y requiere de todas sus habilidades para poder mejorar sus resultados.

¿Cuál es el problema que tiene el auto de ‘Checo’ Pérez con Cadillac?

Así, ‘Checo’ Pérez reconoció que la degradación de neumáticos es una de las causas por las cuales su automóvil no tiene el rendimiento esperado, por lo que deberán hacer ajustes en las próximas carreras.

‘Checo’ reconoció que en Barcelona no tuvo el rendimiento esperado, pero su equipo ya observó el problema principal en su automóvil, por lo que harán ajustes en esta semana.

En el GP de Barcelona, ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 14, pero no era lo que esperaba el mexicano y consideró que la escudería logró obtener datos valiosos para corregir este problema en su automóvil.

“Para nosotros fue una carrera complicada. Tuvimos mucha degradación; a partir de la vuelta 15, los neumáticos perdieron rendimiento significativamente, lo cual no nos ayuda mucho. Pero bueno, tenemos una buena idea de cómo solucionarlo, lo vemos claramente en los datos, y creo que solo nos llevará un poco de tiempo resolverlo”, dijo ‘Checo’ al final de la carrera.

‘Checo’ sabe que debe mejorar en el GP de Austria

Pero ‘Checo’ Pérez no fue el único que tuvo problemas en Barcelona, también Valtteri Bottas y hasta las escuderías Aston Martin, Williams y Haas también sufireron en la pista.

Para el GP de Austria, ‘Checo’ Pérez y Cadillac deberán de corregir diversas cuestiones técnicas, entre las que destaca el degradado de las llantas y otras situaciones que vieron tras recoger la data.

“Creo que hemos confirmado muchos de los problemas que tenemos con la degradación, de dónde vienen y por qué todo este tema nos cuesta tanto. Creo que ahora lo tenemos muy claro”, exclamó ‘Checo’.

Es por esto que el MAC-26 no rodó como debe en gran parte de la carrera, pero ‘Checo’ tiene la experiencia suficiente para saber cómo corregir esta y otras situaciones extra.

El Gran Premio de Austria se realizará el próximo domingo 28 de junio, donde ‘Checo’ pondrá a prueba estas nuevas mejoras y espera obtener un resultado positivo en esa competencia para sumar en el Campeonato de Pilotos y Constructores.