Chivas: ¿Quiénes son los primeros refuerzos del Rebaño para el Clausura 2026?

Chivas Chivas ya comenzó su concentración de pretemporada de cara al siguiente torneo. (@Chivas)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara no quieren quedarse atrás en el próximo torneo Clausura 2026, por lo que la directiva ya trabaja en en sus próximos refuerzos y quieren ver un equipo competitivo, capaz de ganar el título.

¿Quiénes son los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

De esta forma, las Chivas confirmaron sus primeros dos fichajes oficiales para el Clausura 2026, uno de ellos es Jordan Carrillo y el otro Kevin Castañeda, ambos elementos probados y que aportarán lo necesario para poder estar a la altura de los demás contendientes.

Así, el Rebaño Sagrado confirmó las contrataciones, además, ambos elementos ya pasaron las pruebas médicas y pueden comenzar a trabajar en pretemporada con el equipo.

Carrillo aún tenía contrato con Pumas, pero decidió vestir la camiseta rojiblanca, ya que ve un peso extra en la historia del equipo sobre el cuadro felino.

“Aportará talento, juventud y desequilibrio al equipo, además de cumplir uno de sus más grandes sueños: vestir la playera del club de sus amores”, dice el comunicado de Chivas.

¿Por cuánto tiempo firmaron los refuerzos de Chivas para el Clausura 2026?

Por su parte, Castañeda también llega a formar parte de un cuadro que quiere competir por el título la próxima temporada.

“Su calidad creativa, aporta recursos muy valiosos para el modelo de juego de Gabriel Milito”, destaca el comunicado.

Por otra parte, trascendió que ambos jugadores firmaron con Chivas por los cuatro próximos años, lo que dará tranquilidad de que existirá continuidad en el equipo y no lo armará desde cero cada temporada.

El trabajo físico de Chivas se realizará en Barra de Navidad en Jalisco, por lo que amos jugadores ya podrán vestir los colores rojiblancos del equipo en pretempoarada.