¿Inglaterra jugará en el Estadio Ciudad de México los 8vos de Final? Esto necesita para enfrentar al Tri

Selección de Inglaterra La Selección de Inglaterra tiene un pie en la siguiente ronda tras su triunfo ante Croacia. (EFE)

Luego del triunfo de Inglaterra por 4-2 ante Croacia en el Mundial 2026, la Selección de la Rosa incrementó las posibilidades de ser el rival del Tri en el Estadio Ciudad de México, pero se deben de dar algunos factores extra apra tener este duelazo en territorio nacional.

¿Qué necesita Inglaterra para enfrentar a México en Octavos de Final?

El Dallas Stadium vio el triunfo de Inglaterra de forma contundente, un resultado que los coloca en la vía para disputar los Octavos de Final en la Ciudad de México, si las condiciones así se dan.

Un doblete de Harry Kane, otro más de Jude Bellingham y el cuarto hecho por Marcus Rashford dieron a Inglaterra su primer triunfo, a pesar de que los croatas reaccionaron en algún momento.

Pero para que Inglaterra pueda llegar a la Ciudad de México, debe terminar como líder del Grupo L y superar su duelo de Dieciseisavos de Final, para avanzar a los Octavos de Final en el Estadio Ciudad de México el próximo 5 de julio.

México debe quedar como líder de grupo y avanzar a 8vos de Final

Pero ojo, México también debe de ser líder y avanzar en la próxima ronda, para que todo se dé cómo está estipulado hasta el momento.

Si esto se da y la Selección Mexicana también avanza al quinto partido de la justa, tendremos el duelo entre el Tri vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, un duelo que todo mundo verá en el mundo.

Inglaterra jugará ante Ghana y Panamá, duelos que definirán su destino y que los coloque en posición de llegar a disputar los Octavos de Final en el Estadio Ciudad de México.

Por su parte, México enfrenta hoy a Corea del Sur y posteriormente a Chequia, por lo que deberá alistarse para ambos compromisos e ir por el liderato del grupo.