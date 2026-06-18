Alineación de México para enfrentar a Corea: La Selección Mexicana confirma el 11 inicial

Javier Aguirre La lista definitiva de la Selección Mexicana debe entregarse a más tardar el 1 de junio (Crónica Digital)

La Selección Mexicana y Corea del Sur protagonizan uno de los partidos más interesantes de la segunda jornada del Mundial 2026. Javier Aguirre ya definió la alineación con la que saltará al Estadio Guadalajara en busca de un triunfo que lo ponga con un pie en la siguiente ronda.

Cambios en la alineación de México ante Corea

El primer cambio cantado en el 11 inicial de México fue obligado. Al no poder contar con César Montes, El Vasco cumplió con lo dicho en conferencia de prensa y utilizará en esa posición a Edson Álvarez, que portará el gafete de capitán.

El estratega mexicano decidió enviar a la banca a Israel Reyes y optó por la velocidad de Jorge Sánchez para contrarrestar la rapidez del conjunto asiático.

La sorpresa en la alineación de hoy es la ausencia de Alvaro Fidalgo, quien será sustituido por Luis Romo. En el ataque no hay cambios respecto al debut mundialista.

Durante la semana se trabajó en los entrenamientos con Gil Mora. Sin embargo, el jugador de 17 años iniciará otra vez observando el juego desde la banca.

Alineación de México confirmada

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erick Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez