México afina su escuadra rumbo al duelo ante Corea del Sur: así se perfila la alineación que buscará la victoria en su segundo partido del Mundial 2026

El duelo entre la Selección Mexicana de Futbol y la Selección de Futbol de Corea del Sur llega en un momento donde el cuerpo técnico nacional busca respuestas más que certezas. Quién se queda, quién se gana un lugar y quién empieza a quedarse atrás son preguntas que fluyen dentro y fuera de la cancha.

En esta ocasión, la idea es aprovechar este tipo de encuentros para afinar la base de un equipo que llega al Mundial 2026 con la obligación de competir al más alto nivel.

Una alineación que mezcla experiencia, juventud y pruebas tácticas

En la previa del partido, el probable once de México empieza a tomar forma con una combinación de futbolistas consolidados y nuevas caras que piden la oportunidad de volverse figura en esta edición.

La defensa mantiene su estructura más reconocible, mientras que en el mediocampo aparecen ajustes que buscan mayor dinamismo y salida limpia desde atrás. En ataque, la apuesta es por movilidad constante, presión alta y transiciones rápidas.

Los expertos aseguran que la alineación para este encuentro, México vs Corea:

Portero: Raúl “Tala” Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Bryan Gutiérrez

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez

Corea del Sur: un rival incómodo con disciplina y velocidad

El conjunto asiático ha construido una identidad sólida basada en intensidad, presión constante y jugadores con gran despliegue físico.

Eso obliga a México a no relajarse ni un segundo. Cada pérdida de balón puede transformarse en una transición peligrosa, y cada desajuste defensivo puede costar caro.

Este tipo de pruebas son justamente las que el cuerpo técnico busca: rivales que obliguen a pensar rápido y ejecutar mejor.