Querétaro vs Juárez: horario, canal y dónde ver EN VIVO el duelo del Clausura 2026

El Querétaro FC recibe a FC Juárez en un compromiso pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que luce determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El encuentro se jugará en el Estadio Corregidora, donde los Gallos buscarán hacerse fuertes ante su afición y sumar tres puntos vitales que los mantengan en la pelea por un lugar en la fase final del torneo.

Querétaro llega con la intención de aprovechar la localía y dar un paso importante en la tabla general, mientras que Juárez afronta el partido con la urgencia de sumar, consciente de que un tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones en el campeonato.

Ambos equipos han mostrado irregularidad a lo largo del torneo, lo que hace que este enfrentamiento sea aún más impredecible. Sin embargo, esa misma necesidad de puntos podría traducirse en un partido abierto, con intensidad y opciones en ambas porterías.

Con el Clausura 2026 entrando en su etapa decisiva, cada punto cobra mayor relevancia, por lo que este duelo entre Querétaro y Juárez promete emociones y tensión hasta el último minuto.