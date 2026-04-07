Resultados cuartos de final de la Champions League: ¿Cómo quedaron los partidos de hoy? (Agencia EFE)

Este martes 7 de abril dieron inicio los partidos de cuartos de final de la Champions League, con cuatro equipos que fácilmente podrían encontrarse en una fase más avanzada.

Con dos encuentros este martes, rumbo a la final de la Champions en Lisboa, los primeros partidos de cuartos de final generaron altas expectativas; por un lado, en Madrid, el Club Merengue recibió a Bayern Múnich, y por otra parte, desde Portugal, el equipo de Sporting de Lisboa se enfrentó a Arsenal.

Aquí te compartimos los resultados de los cuartos de final de la Champions hoy.

Cuartos de final de ida de la Champions League hoy: Resultados martes 7 de abril

Como parte de la contienda de la Copa Europea, dos titanes abrieron los cuartos de final este martes 7 de abril. Con una mayor posesión en la cancha del Bernabéu, Bayern Múnich se llevó el partido de hoy.

Resultados Real Madrid vs Bayern Múnich:

El marcador final favoreció al Bayern, con dos anotaciones a una del Madrid; Luis Díaz al minuto 41 abrió el marcador, para que H. Kane lo concretara al 46′.

Pese a que Kylian Mbappé descontó para el equipo local, no fue suficiente y Real Madrid perdió el partido de los cuartos de final de ida en casa.

Resultados Sporting de Portugal vs Arsenal

La sede del partido de cuartos de final de ida de la Champions fue el Estadio José Alvalade, en Portugal.

Con un intento que podría haber significado el primer tanto del partido —un disparo de Raya que impactó en el poste— y un gol anulado por el VAR en la segunda mitad, obra de Martin Zubimendi, ambos equipos diputarón un partido cerrado.

Fue con anotación, ya al final del encuentro, cortesía de Havertz, que Arsenal se adelantó 1-0 en el marcador global, con ventaja para la vuelta en el Emirates Stadium.

El marcador final entre Sporting de Lisboa vs Arsenal concluyó 0-1 este martes, por lo que los cuartos de final se cierran con ventaja para los visitantes en esta jornada de la UEFA Champions League.

Cuartos de final UEFA Champions League: ¿cuándo es el partido de ida Barcelona vs Atleti?

Este miércoles 8 de abril se llevará a cabo el partido de ida entre Barcelona y Atleti, un encuentro donde Lamine Yamal roba los reflectores, pues ha marcado en los últimos partidos de la Champions League con el club azulgrana.

Aunque, de acuerdo con las estadísticas de la página oficial de la Champions League, todos los enfrentamientos anteriores de la UEFA entre el Barcelona y el Atleti se han disputado también en los cuartos de final de la Champions League, y el Atleti se impuso en ambas eliminatorias: por un marcador global de 2-1 en la temporada 2013/14, por lo que las cosas no se ven sencillas para el Barca.

Sin embargo, los azulgranas solo han perdido dos de sus últimos 18 partidos de la UEFA en casa, por lo que nos encontraremos mañana miércoles 8 de abril con un partido altamente disputado.