Barcelona vs Atlético de Madrid: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League El partido de ida de este torneo será el quinto que disputen estos dos equipos durante la temporada.

La Liga de Campeones de Europa continúa el día de hoy con un nuevo enfrentamiento entre equipos españoles. El Barcelona y el Atlético de Madrid chocan por quinta ocasión esta temporada. Después de sus dos partidos de temporada regular y los dos de Copa del Rey, se enfrentan en une nueva eliminatoria. Los blaugranas vienen de ganar el partido de la semana pasada y ahora estarán de locales para iniciar la serie con el paso derecho, mientras que los ‘Colchoneros’ quieren gestar la sorpresa para mantener el sueño de su primera Champions League.

El día de ayer, los primeros partidos de cuartos de final ya se jugaron con grandes emociones. El Bayern Múnich no decepcionó y se llevó los primeros minutos ante un Real Madrid que luchó hasta el final por el empate. Por su parte, el Arsenal obtuvo ventaja mínima en contra del Sporting Club de Portugal. El ganador de esta serie se medirá al Barcelona o al Atlético de Madrid, mientras que hoy también arrancan su serie el PSG y el Liverpool.

¿En qué horario se juega el Barcelona vs Atlético de Madrid? | Champions League

13:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Barcelona vs Atlético de Madrid? | Champions League

Fox One

¿Cómo ver en app el Barcelona vs Atlético de Madrid? | Champions League

Fox+

Previa del Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League

Dos rivales de toda la vida se enfrentan ahora en el máximo escenario de clubes del mundo. Esta temporada, ya se han enfrentado en cuatro ocasiones, con tres victorias para los blaugranas contra sólo una de los rojiblancos. Sin embargo, ese único triunfo de los madrileños les sirvió para llevarse la eliminatoria de Copa del Rey. Ahora, sólo uno de los dos podrá seguir adelante en la UEFA Champions League.

El Barcelona continúa con su brillante temporada. Luego de volver a aumentar su ventaja respecto a La Liga, los catalanes tienen la oportunidad de seguir adelante en este torneo. El equipo busca regresar a unas semifinales de este torneo por primera vez desde la temporada 2018-2019, cuando fueron eliminados por el Liverpool con aquella remontada en la cancha del Estadio Anfield. Además, quieren cortar esa racha que ya supera los 10 años sin conquistar Europa.

En frente, su rival será el Atlético de Madrid. Los ‘Colchoneros’ acaban de perder su partido más reciente frente a estos rivales, incluso jugando en casa. Sin embargo, el ‘Cholo’ Simeone sabe que este tipo de eliminatorias se juega diferente. El entrenador argentino ya sabe lo que es llegar a la final de este torneo en dos ocasiones, pero ambos partidos por el título se les escaparon frente al Real Madrid. Hoy, tienen la oportunidad de dar un paso al frente para seguir soñando.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Atlético de Madrid | Champions League

FC Barcelona: Joan García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Joules Koundé, Eric García, Pedri, Fermín López, Marcus Rashford, Lamine Yamal, Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid: Juan Musso, Nahuel Molina, Romand Le Normand, Dávid Hancko, Mateo Ruggeri, Giovani Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julián Álvarez.