Isaac del Toro abandona la Itzulia Basque por lesión tras caída

Abandono. Issac del Toro tuvo que abandonar la tercera etapa de la carreta Itzulia Basque 2026. (Foto espec)

Cuando se corría la tercera etapa de la Itzulia Basque 2026, el mexicano Isaac del Toro sufrió una caída que lo obligó a abandonar la carrera, informó su equipo el UAE Team Emirates en un comunicado.

La caída que involucró al mexicano y a otros cinco ciclistas sucedió a unos 80 kilómetros de la meta, se observó que Isaac se levantó con dificultad y cojeando de la pierna derecha, con raspaduras y el maillot dañado. Intentó continuar más adelante fue detenido por el auto de su equipo.

🤕 La muy preocupante imagen de Del Toro que marca lo que llevamos de etapa



🐂 El mexicano, obligado a abandonar tras una caída que le dejó prácticamente sin poder mantenerse en pie#itzulia2026 pic.twitter.com/RmXxboRdFk — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 8, 2026

Tras un diálogo con Joxean Fernández, el director deportivo del equipo, se determinó la decisión de que el mexicano abandonara la carrera.

A Del Toro se le harán las pruebas necesarias para dar un diagnóstico exacto de su estado de salud. “Proporcionaremos información actualizada sobre Isaac a su debido tiempo”, posteó el UAE Team Emirates.

Hasta la segunda etapa de la Itzulia Basque 2026, Isaac del Toro marchaba en el octavo sito de la clasificación general.

En la actual temporada el mexicano había triunfado en el UAE Tour y la Tirreno Adriático, llegó a la Vuelta del País Vasco como uno de los favoritos a la victoria.