No es una pausa, las escuderías preparan el ataque...

SIMULADOR. Aston Martin tenía “perdidos” cuatro meses, y ahora podrá recuperar -al menos- uno.

El receso obligado por la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita dista mucho de ser un “parón” como el que se vive cada año en verano. Y aunque se trata de cinco semanas sin carrera, no significa que los equipos se vayan de vacaciones. Ya que se trata de una cancelación inesperada, no programada y mucho menos reglamentada, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) no prohíbe que las escuderías lleven a cabo sus trabajos habituales… es decir: No es un toque de queda.

Así, este intervalo sin competencias podría beneficiar a equipos con talleres, instalaciones, túneles de viento y simuladores de última generación. El que los equipos humanos no se pierdan entre viajes les permite enfocarse en el desarrollo de los nuevos monoplazas y -lo mejor- a diferencia de la pretemporada, ahora ya con data real, recabada en plena competencia...

BANDERA VERDE… Aston Martin tenía “perdidos” cuatro meses, y ahora podrá recuperar – al menos- uno. Me explico. Lawrence Stroll decidió renovar sus instalaciones, así que compró el terreno contiguo y comenzaron a construir el mejor centro de desarrollo de la serie. Es tan grande, que no se cuenta con un piso para el área de diseño, sino con un edificio entero. Sin embargo, los planes no salieron como el multimillonario esperaba y hubo un retraso de cuatro meses en la entrega de las instalaciones.

Lo peor, es que los equipos se instalaban en los nuevos edificios, y el desarrollo del monoplaza se vio afectado. Pues bueno, estas semanas le permitirán al genio del diseño Adrian Newey, estudiar a fondo, tanto en el simulador, como en el túnel de viento, sobre las deficiencias de su auto, y poder trabajar en las mejoras...

ENTRADA A PITS… Y así como Aston Martin, Williams ha hecho público que “cada hora que tengamos para poder regresar al buen camino es necesaria para llegar bien a Miami”, de acuerdo con el director James Vowles. Williams tiene un problema de sobrepeso en su auto, por lo que los ingenieros aprovechan estos días, y sus instalaciones, para minimizar el peso.

Este receso es muy distinto a lo que habíamos vivido en años pasados, y el regreso a la acción, del 1 al 3 de mayo, en el trazado callejero de Miami (alrededor del estadio de los gloriosos Miami Dolphins de la NFL), podría revelarnos un panorama distinto a lo que vimos en China o Japón.

Sí, los equipos del fondo podrían mostrar mejoras, principalmente en fiabilidad, pero los punteros, se enfocarán en balance y velocidad. Miami se torna interesante...

SALIDA DE PITS… Pero no es la única serie que detuvo la acción en pista. Aunque no por los mismos motivos, sino para respetar los días religiosos, NASCAR Cup Series no tuvo carrera el pasado domingo. La serie nacional más importante de autos stock viaja a Bristol Motor Speedway, el óvalo con forma de “clip” y de sólo media milla de longitud, es una de las pistas más peleadas en el calendario. Tyler Reddick, el piloto del equipo de Michael Jordan y Denny Hamlin, llega como líder gracias a sus cuatro victorias y con una cómoda ventaja de 82 unidades sobre Ryan Blaney; y 94 sobre su propio jefe, Hamlin.

Tenemos que recordar que el formato de Playoffs que se utilizaba hasta el año pasado y con el cual se accedía a postemporada al obtener un triunfo no existe más, y ahora se clasifican los 16 mejores pilotos en cuanto al campeonato de puntos. Gracias a ello, cada carrera cuenta, y se premia a constancia anual...

BANDERA A CUADROS… En ese detalle radica la importancia de Bristol para el mexicano Daniel Suárez, quien vive su primer año con el equipo Spire Motorsports. El regiomontano se ubica en el lugar 16, el último en pasar a Playoffs y deberá sumar un Top 10 para afianzarse en la zona de “The Chase”, los 16 pilotos que podrán pelear por la Copa. Dany tiene un Top 5 y dos Top 10 en la actual campaña. El “paperclip” puede ser esa pista donde la habilidad premie más que una buena puesta a punto o la potencia del motor. Es momento de ser inteligente y jugar al Top 5… ya dije.

Así las cosas... sobre ruedas.