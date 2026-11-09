Pimpinela regresa a los encordados de AAA: Pimpinela Escarlata vs. Omos desde el Gimnasio Juan de la Barrera

Pimpinela Escarlata vs. Omos. La lucha fue confirmada este lunes para llevarse a cabo el próximo sábado 14 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

La leyenda de la lucha libre mexicana Pimpinela Escarlata regresó a AAA y sorprendió al desafiar a Omos, luego de haber sido atacada por el luchador nigeriano después de su intervención en la lucha por el Megacampeonato de AAA entre El Grande Americano y Dominik Mysterio.

Después de su participación en el programa de televisión La Granja VIP, Pimpinela volvió a aparecer en la Caravana Estelar. En la emisión del sábado 7 de noviembre de AAA, Pimpinela lanzó un desafío directo al integrante de WWE y aseguró que sus cuatro décadas de experiencia son suficientes para enfrentar a un rival que destaca por su considerable ventaja física.

¿Qué pasó entre Pimpinela Escarlata y Omos en AAA?

La rivalidad comenzó durante Héroes Inmortales 2026, cuyas funciones fueron grabadas el 24 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y transmitidas posteriormente durante tres semanas. Pimpinela Escarlata reapareció en AAA para intervenir durante la lucha por el Megacampeonato entre Dominik Mysterio y El Grande Americano.

Durante el encuentro, Omos atacó a la leyenda de los luchadores exóticos, lo que provocó la intervención de El Grande Americano. La rivalidad cobró mayor relevancia durante la tercera emisión de Héroes Inmortales, transmitida el sábado 7 de noviembre, cuando Pimpinela protagonizó un segmento grabado para responder al ataque. En su mensaje, recordó que lleva aproximadamente 40 años de trayectoria profesional y afirmó que no se dejará intimidar por la estatura del luchador nigeriano.

Pimpinela aseguró que su experiencia en los encordados le permite enfrentar a cualquier adversario, independientemente de su tamaño. Incluso sostuvo que su paso por La Granja VIP le permitió mostrar otra faceta de su personalidad y advirtió que está dispuesto a responder a las provocaciones. El desafío ya fue aceptado, al confirmarse la lucha para este 14 de noviembre.

“Omos, tengo 40 años de trayectoria, tu altura no me espanta. Te reto a una pelea, no a una lucha”, expresó Pimpinela.

¿Cuándo y dónde ver la lucha Pimpinela vs. Omos?

La lucha, confirmada por los canales oficiales de AAA, se estará llevando a cabo desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera el sábado 14 de noviembre en punto de las 8pm.

Pimpinela Escarlata vs. Omos desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera de CDMX 🇲🇽 📺 Sábado EN VIVO: 8pm por Fox y Fox One 🎟️ Boletos disponibles en Boletomovil https://t.co/xH3iyBC3BX — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 10, 2026