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Luego de intervenir en la lucha entre El Grande Americano y Dominik Mysterio, para posteriormente ser atacada por Omos, Pimpinela regresará al cuadrilátero para enfrentar al gigante nigeriano.

Pimpinela regresa a los encordados de AAA: Pimpinela Escarlata vs. Omos desde el Gimnasio Juan de la Barrera

Por Daniel Carranza
Imagen de la cartelera oficial de Lucha Libre AAA en donde se estarán enfrentando Pimpinela Escarlata y el Gigante Omos desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.
Pimpinela Escarlata vs. Omos. La lucha fue confirmada este lunes para llevarse a cabo el próximo sábado 14 de noviembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

La leyenda de la lucha libre mexicana Pimpinela Escarlata regresó a AAA y sorprendió al desafiar a Omos, luego de haber sido atacada por el luchador nigeriano después de su intervención en la lucha por el Megacampeonato de AAA entre El Grande Americano y Dominik Mysterio.

Después de su participación en el programa de televisión La Granja VIP, Pimpinela volvió a aparecer en la Caravana Estelar. En la emisión del sábado 7 de noviembre de AAA, Pimpinela lanzó un desafío directo al integrante de WWE y aseguró que sus cuatro décadas de experiencia son suficientes para enfrentar a un rival que destaca por su considerable ventaja física.

¿Qué pasó entre Pimpinela Escarlata y Omos en AAA?

La rivalidad comenzó durante Héroes Inmortales 2026, cuyas funciones fueron grabadas el 24 de octubre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera y transmitidas posteriormente durante tres semanas. Pimpinela Escarlata reapareció en AAA para intervenir durante la lucha por el Megacampeonato entre Dominik Mysterio y El Grande Americano.

Durante el encuentro, Omos atacó a la leyenda de los luchadores exóticos, lo que provocó la intervención de El Grande Americano. La rivalidad cobró mayor relevancia durante la tercera emisión de Héroes Inmortales, transmitida el sábado 7 de noviembre, cuando Pimpinela protagonizó un segmento grabado para responder al ataque. En su mensaje, recordó que lleva aproximadamente 40 años de trayectoria profesional y afirmó que no se dejará intimidar por la estatura del luchador nigeriano.

Pimpinela aseguró que su experiencia en los encordados le permite enfrentar a cualquier adversario, independientemente de su tamaño. Incluso sostuvo que su paso por La Granja VIP le permitió mostrar otra faceta de su personalidad y advirtió que está dispuesto a responder a las provocaciones. El desafío ya fue aceptado, al confirmarse la lucha para este 14 de noviembre.

“Omos, tengo 40 años de trayectoria, tu altura no me espanta. Te reto a una pelea, no a una lucha”, expresó Pimpinela.

¿Cuándo y dónde ver la lucha Pimpinela vs. Omos?

La lucha, confirmada por los canales oficiales de AAA, se estará llevando a cabo desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera el sábado 14 de noviembre en punto de las 8pm.

  • Fecha de transmisión: sábado 14 de noviembre de 2026.
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México.
  • Televisión en México: FOX.
  • Streaming en México: FOX One.

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