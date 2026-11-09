Nikola Jokic Kenia OS Nikola Jokic recibió de manos de Kenia OS el premio al MVP al final del partido. (Michelob Ultra)

Los Denver Nuggets dieron cátedra el fin de semana, luego de vencer 114-102 a los Indiana Pacers, con una gran exhibición del serbio Nikola Jokic, quien al final fue el MVP del NBA Mexico City Game.

Danilo Gallinari fue uno de los invitados de lujo en el Mexico City Game 2026

De esta forma, Michelob Ultra llevó la experiencia al siguiente nivel a través del superior access que distingue a la marca.

En su beergarden, la leyenda de la NBA, Danilo Gallinari estuvo presente para dar fotografías y autógrafos a los fanáticos.

En una jornada que marcó el básquetbol internacional, Michelob Ultra y Kenia Os hicieron historia durante el NBA Mexico City Game 2026.

Por primera vez en la trayectoria de la NBA, una personalidad entregó en mano el trofeo Superior Player of the Game, otorgado a Nikola Jokic , reconociendo el desempeño superior sobre la duela de la mano de la cerveza oficial de la liga.

El 07 de noviembre, la Arena CDMX fue testigo de la primera entrega en mano del trofeo Superior Player of The Game en el Mexico City Game 2026 de la NBA, un reconocimiento al jugador más destacado del encuentro.

¿Quién entregó el premio al MVP del NBA Mexico City Game 2026 a Nikola Jokic?

Al final del partido, Nikola Jokic fue el jugador que ganó el MVP del NBA Mexico City Game 2026 y recibió el premio de manos de la cantante, Kenia Os, quien fue una de las invitadas de lujo en el partido.

“El NBA Mexico City Game presentado por Michelob Ultra es una celebración donde el deporte y la cultura se encuentran al más alto nivel. Nos llena de orgullo hacer historia junto a Kenia Os, una mujer talentosa que inspira a millones, siendo la embajadora perfecta para entregar por primera vez de forma directa el reconocimiento Superior Player of the Game”, destacó Rodolfo Vargas, director de Marcas Premium de Grupo Modelo.

Como patrocinador oficial de cerveza de la NBA, Michelob Ultra desarrolló en la Arena CDMX una serie de activaciones diseñadas para llevar a los asistentes su icónico superior access, que eleva la experiencia de los aficionados, acercándolos a oportunidades exclusivas.

Entre ellas destacó su beer-garden, donde Danilo Gallinari leyenda de la NBA, estuvo presente para dar fotografías y autógrafos a los fanáticos, además, los asistentes pudieron adquirir mercancía oficial, convivir con influencers, aprovechar los diversos photo opportunities y disfrutar del ritmo del DJ.