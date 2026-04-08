Toluca vs LA Galaxy: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Concachampions 2026

Toluca vs LA Galaxy Club Deportivo Toluca quiere tomar ventaja en la ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026 (Crónica Digital)

Club Deportivo Toluca y LA Galaxy protagonizan hoy uno de los partidos más interesantes de los cuartos de final de ida de la Copa de Campeones Concacaf 2026.

A continuación, te presentamos todos los detalles del partido de la Concachampions que se diputará en el Nemesio Diez, casa de Los Diablos: horario y dónde ve en vivo.

Previa y pronóstico Toluca vs. LA Galaxy | Partido de ida de los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed logró avanzar tras remontar la serie ante San Diego FC con un global de 6-3. Sin embargo, el equipo ha mostrado inconsistencias recientes en Liga MX, donde perdió el invicto y dejó dudas en su funcionamiento en su último partido ante Querétaro.

Del otro lado, el equipo de Greg Vanney llega tras aplastar a Mount Pleasant con un global de 6-0. Gabriel Pec fue la gran figura con cinco goles en la serie, respaldado por la presencia ofensiva de João Klauss. Aun así, el Galaxy tampoco tiene estabilidad en la MLS, donde se mantiene en la parte baja de la Conferencia Oeste.

En términos históricos, Toluca tiene mayor solidez en estas instancias, con cinco clasificaciones en nueve participaciones en Cuartos de Final.

Además, el factor local puede inclinar la balanza, considerando el impacto de la altura y el ambiente del Nemesio Diez, sumado a tener a Paulinho en su ofensiva, un delantero que puede definir el partido en cualquier momento. El pronóstico favorece ligeramente a los Diablos.

Este será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes en la historia del torneo. Toluca buscará enlazar triunfos ante clubes de Estados Unidos en la competencia, algo que no consigue desde hace más de una década.

Por su parte, LA Galaxy intentará romper una racha negativa en territorio mexicano, donde no gana desde 2008.

¿A qué hora juegan Toluca vs. LA Galaxy hoy?

El partido está programado para disputarse este miércoles 8 de abril de 2026 en el Estadio Nemesio Diez a las 21:00, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Toluca vs. LA Galaxy?

La transmisión del encuentro estará disponible en FOX y FOX One

Alineaciones probables Toluca vs. LA Galaxy

Toluca: Luis García; Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Everardo López; Franco Romero, Jesús Angulo, Santiago Simón; Alexis Vega, Helinho, Paulinho.

LA Galaxy: James Marcinkowski; Julián Aude, Carlos Garcés, Justin Haak, Mauricio Cuevas; Elijah Wynder, Edwin Cerrillo, Lucas Sanabria, Marco Reus; Gabriel Pec, João Klauss.