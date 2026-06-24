México vs. Chequia: ¿Memo Ochoa hará su debut en el Mundial 2026? Esto Sabemos

Entrenamiento de México El portero mexicano Guillermo Ochoa durante el entrenamiento efectuado este sábado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). (Jose Mendez/EFE)

Guillermo ‘Memo’ Ochoa es un ‘general’ en el combinado nacional, al interior sólo hay respeto para el guardameta mexicano, pero el juego ante Chequia de este 24 de junio parece el escenario perfecto para que haga su debut en el Mundial 2026.

Memo Ochoa quiere jugar un partido en el Mundial 2026, aunque no está en su mejor momento, el arquero mexicano tiene la experiencia para solventar esta situación y quiere pisar nuevamente una cancha mundialista.

¿Memo Ochoa jugará ante Chequia?

Ante este panorama, Javier ‘Vasco’ Aguirre dio una respuesta para la posible incorporación de Memo Ochoa al marco del Tri ante Chequia, por lo que el DT ya dio una respuesta ante esta incógnita.

En su respuesta deja entrever el hartazgo que hay del tema al interior de la Selección Mexicana, por lo que el ‘Vasco’ prefiere concentrarse en la mejor actuación del equipo y no en un capricho de la afición.

“O sea, esa es la mesa de debates, a eso se dedican. Lo dije siempre, desde que volví, no iba a regalar nada, los 26 de aquí son merecimientos propios, perdimos a Marcel y a Luis Ángel, a Huescas, la selección viene los que están en mejor momento, sin el afán de ser injusto, lo fui, lo seré, puede que no estén a gusto, para eso son las mesas de debate, mis jugadores deben entrenar bien y ganen partidos, de momento es ese proceso, no hemos jugado bien, no me voy plenamente satisfecho, mañana, si no hacemos el partido perfecto. Ya no me pregunten por Memo”, explicó el DT del Tri.

Además, el ‘Vasco’ mencionó que a lo largo de su carrera ha aprendido a no meterse en las polémicas de los medios de comunicación, por lo que dejó en claro que su trabajo habla por sí mismo en la cancha.

“Voy a explicar, hago mi trabajo, tengo la fortuna de que cada día me hago mayo, escucho más, soy más consciente, me dejo ayudar, eso me ha ayudado, muchísimo, no, yo no estoy aquí para, como dices, tapar bocas, retractores, estoy para que esto 26 amigos jueguen, en esa medida, partido a partido, ver donde nos alcance, no voy a debatir con nadie, no es mi papel, cada quien hace su trabajo lo mejor, como dice Bora, yo respeto”, explico el estratega.

Además, Aguirre reveló que a Guillermo Ochoa también le cansa este tema y el arquero está en la mejor disposición de apoyar a los jugadores con su experiencia.

“La verdad es que me gustaría contestar de otra manera, pero estos amigos, juegue quien juegue, comparten mucho, deseándose suerte, juegue quien juegue, lo dice de verdad, lo dicen de verdad, sólo, no sé cuántos, Guardado, Memo, Rafa, la Tota, te llena de orgullo, con su bagaje, Andrés tuve la chance, jugó, Memo destila consejos, ya está, insisto, hasta el propio Memo se cansa, es algo natural, está jugando, fuerte, en forma, compitiendo, lo decía, veo a Carlos, a Tala, no es demagogia, digo lo que siento, veo a 26 cabrones, los que jueguen van a jugar bien, lo que juega”, agregó.

¿Dónde y cómo ver el México vs. Chequia EN VIVO?

Finalmente, México juega esta noche ante Chequia en el Estadio Ciudad de México, donde ambos equipos se verán las caras en punto de las 19:00 horas.

Además, se espera una intensa lluvia que caiga sobre el Estadio Ciudad de México, por lo que recomiendan llegar temprano o en su defecto, el juego puede verse en vivo en Canal 5, Azteca 7, Vix y Vix Premium con el paquete del Mundial 2026.