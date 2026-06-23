México vs. Chequia: Estos son los puntos donde instalarán pantallas en la CDMX para ver el partido

Mundial 2026 En la CDMX se ubicarán pantallas gigantes en diversos puntos para evitar aglomeraciones. (EFE)

La Selección Mexicana llega al último partido de la fase de grupo ante Chequia en el Mundial 2026, pero las autoridades saben que puede ser motivo de festejo un resultado positivo, por lo que instalarán diversos puntos para ver el juego en toda la Ciudad de México.

¿Por qué ampliaron la red de pantallas en la CDMX para el México vs. Chequia?

La pasión por la Selección Mexicana despierta en miles de aficionados un orgullo inmensurable, por esa razón el Gobierno capitalino anunció una serie de medidas para ampliar los espacios de transmisión pública y evitar concentraciones excesivas en el Centro Histórico.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que para el partido entre México y República Checa, programado para el próximo miércoles 24 de junio, serán instaladas siete pantallas gigantes adicionales.

Todas estas pantallas estarán en distintos puntos estratégicos de la capital y con esto se busca ofrecer más alternativas para que las familias, turistas y aficionados disfruten del encuentro, sin estar todos en el FIFA Fan Fest del Zócalo u otros puntos donde la aglomeración de personas se saldría de control.

Luego de la experiencia durante los primeros encuentros mundialistas, el gobierno identificó la necesidad de ampliar la infraestructura destinada a la transmisión de los partidos de la Selección Mexicana.

Cuando jugaron México y Corea del Sur, miles de personas abarrotaron el Zócalo capitalino y las calles del Centro Histórico,

Debido a la enorme afluencia de gente, las autoridades decidieron reforzar la estrategia para el siguiente compromiso del conjunto nacional.

“Vamos a ampliar el número de pantallas a lo largo y ancho del centro; vamos a contar con siete nuevos puntos para disfrutar del partido del próximo miércoles”, dijo.

¿Dónde están ubicadas las pantallas en CDMX para el México vs. Chequia?

Las nuevas pantallas se sumarán a las 12 que ya fueron instaladas durante los juegos anteriores, permitiendo que un mayor número de personas pueda disfrutar del encuentro en diferentes zonas de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno capitalino, los nuevos puntos de transmisión estarán ubicados en:

Alameda Central.

Monumento a la Revolución.

Ángel de la Independencia.

Fuente de la Diana Cazadora.

Glorieta de Insurgentes.

Escultura de El Caballito.

Otros puntos estratégicos sobre Paseo de la Reforma.

Con esta distribución, las autoridades esperan que los aficionados tengan múltiples opciones para seguir el partido

Finalmente, esta decisión también responde a criterios de seguridad y protección civil, además que las autoridades no desean una gran concentración de aficionados en puntos clave de la ciudad.

De esta manera, México y Chequia se enfrentan en el Estadio Ciudad de México, en un duelo donde el Tri busca terminar invicto la fase de grupos.