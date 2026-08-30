Pacheco impone el paso latinoamericano y conquista el Maratón de la Ciudad de México

GANADOR. Cristhian Pacheco.

La Ciudad de México vivió este domingo una auténtica fiesta deportiva con la celebración del XLIII Maratón de la Ciudad de México, evento que reunió a más de 30 mil corredores en las principales vialidades de la capital del país.

Entre miles de participantes que desafiaron los 42.195 kilómetros, el gran protagonista de la rama varonil fue el peruano Cristhian Pacheco, quien se adjudicó el triunfo en la categoría élite para convertirse en el máximo referente latinoamericano de la competencia.

Pacheco impone condiciones en la prueba varonil

Con una estrategia inteligente y un ritmo consistente a lo largo del recorrido, Cristhian Pacheco logró cruzar primero la línea de meta, superando a un competitivo grupo de fondistas internacionales en una de las pruebas más exigentes del continente.

La victoria representa un logro importante para el atletismo peruano, ya que el corredor sudamericano consiguió imponerse en un escenario caracterizado por la exigencia de la altitud de la capital mexicana y por el nivel de los participantes que año con año se dan cita en el maratón.

Asefa confirma el dominio africano

En la rama femenil, la etíope Alemtsehay Asefa ratificó la tradición de excelencia de las corredoras africanas en las pruebas de fondo al quedarse con el primer lugar de la competencia.

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GANADORA. Alemtsehay Asefa.

La atleta africana mantuvo un paso sólido durante gran parte del recorrido para asegurar la victoria y subir a lo más alto del podio, consolidando una destacada actuación en una de las carreras más importantes de América Latina.

Premio millonario para los campeones

Además del reconocimiento deportivo y de inscribir su nombre en la historia de la competencia, los dos ganadores absolutos recibieron una recompensa económica de 50 mil dólares cada uno.

Como parte de los incentivos otorgados por la organización, Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa también fueron acreedores a un reloj inteligente Garmin, premio que complementó una jornada inolvidable para ambos atletas.

Una de las grandes fiestas deportivas de México

La edición 2026 del Maratón de la Ciudad de México volvió a demostrar su enorme poder de convocatoria, al reunir a miles de corredores nacionales y extranjeros que transformaron las calles de la capital en un escenario de esfuerzo, resistencia y superación personal.

Con el triunfo de Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa, la prueba reafirmó su prestigio internacional y su posición como uno de los eventos atléticos más importantes de América, manteniendo viva una tradición que cada año atrae a la élite del fondismo mundial y a miles de aficionados al deporte.