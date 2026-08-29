Lauren Olivares empata al quinto sitio en torneo del EPSON Tour

Dream Firts Bank Charity Classic . Lauren Olivares sigue demostrando constancia en la gira de ascenso al LPGA Tour. (Foto especial)

La golfista mexicana Lauren Olivares empata al quinto sitio tras dos rondas en el torneo Dream Firts Bank Charity Classic que se juega en el Buffalo Dunes Golf Course en Kansas City, y está a solo tres golpes de distancia de las dos líderes.

Olivares, que juega su primera temporada en el Epson Tour (gira de ascenso al LPGA Tour), firmó ronda similar a la del viernes de 69 golpes (-3) para que con un total de 138 (-6) compare el quinto sitio de la clasificación con la sudafricana Megan Strecher y la canadiense Maddie Szery-DiBello.

La tercia de jugadoras en la que se encuentra Olivares está a tres impactos de distancia de la malaya Mirabel Ting y la estadounidense Mega Ghane, ambas comparten la punta del torneo con 136 golpes (-8).

Detrás de las líderes empatadas en el tercer sitio se encuentra Anabella Pancare-Webb y la australiana Jennifer Elliot con 137 (-7).

La golfista mexicana Olivares, que lidera la clasificación para obtener tarjeta al LPGA Tour en 2027, volverá a enfrentará una ronda final muy cerrada este domingo en la lucha por el título, reto al que ya se le hizo costumbre en la gira.

La segunda mejor mexicana en el torneo en Kansas en María Fassi que con rondas de 68 y 71 suma 139 golpes (-5) empatada en el octavo sitio.