Viktor Hovland, líder solitario hacia la ronda final del Tour Championship

Tour Championship-R3. El noruego Viktor Hovland firmó el sábado ronda de 65 golpes y asumió el liderato del torneo. (Foto especial)

El noruego Viktor Hovland tomó el liderato en solitario en la tercera ronda del Tour Championship, último torneo de la temporada del PGA Tour que se juega en Atlanta y que repartirá al ganador un premio de 10 millones de dólares.

Hovland firmó el sábado ronda de 65 golpes, cerrando con cuatro birdies en seis hoyos. En el total lleva -15 golpes y saldrá acompañado este domingo con el estadounidense Ryan Gerard para la ronda final a la que llegará con -14 golpes.

Ambos golfistas son acechados en la lucha por el título por Adam Scott, Ludwig Aberg, Scottie Scheffler y Chris Gotterup, todos con -12 golpes.

Fue una ronda perfectamente sólida para Scottie Scheffler, quien no hizo bogey y al igual que los tres golfistas en mención están a tres golpes de distancia de Hovland.

El golfista número uno del mundo se mostró visiblemente frustrado en algunas ocasiones en su recorrido de 66 golpes, pero con la ventaja de que se encuentra sano.

Una de las decepciones del torneo fue el tres veces campeón Rory McIlroy, quien ingresó a la tercera ronda cerca del final del campo en el puesto 23 y luego hizo un bogey en el hoyo dos 2.

Pero de ahí en adelante todo cambió al final de su ronda hizo un 63 (-7) para retornar a la contienda con un acumulado de -10 golpes compartiendo el séptimo sitio del tablero.

El gran cambio para McIlroy fue su putter, que ocupó el puesto 25 en el campo en su segunda ronda plagada de errores. “Siento que me dejé en mejores lugares en los greens”, dijo McIlroy, quien anotó cinco birdies en los nueve primeros hoyos.

“Me di putts más fáciles, putts que no se rompían en dos direcciones, y no tenía mucho; sentí que, cuando lo puse en marcha en los últimos nueve hoyos, cada putt era como una copa a la derecha o una copa a la izquierda”.

Con cinco golpes de desventaja sobre el líder iniciará Rory la ronda final del domingo.