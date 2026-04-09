Neymar podría llegar a la MLS: FC Cincinnati inicia contactos por el brasileño

El club estadounidense es uno de los equipos que han mostrado interés en fichar al jugador, en un contexto donde varios equipos de la liga buscan incorporar figuras internacionales de alto perfil.

Las negociaciones se encuentran en una etapa temprana, por lo que aún no hay un acuerdo concreto ni garantías de que el movimiento se concrete.

Un futuro aún incierto

Neymar, quien recientemente ha enfrentado problemas físicos y cambios en su situación contractual, analiza distintas opciones para continuar su carrera, incluyendo la posibilidad de jugar en Estados Unidos.

Sin embargo, su llegada a la MLS dependerá de múltiples factores, como el aspecto económico, el proyecto deportivo y las reglas de la liga.

Más equipos interesados

El interés por Neymar no es exclusivo de Cincinnati. Otros clubes también han explorado la posibilidad de ficharlo, lo que podría generar competencia en caso de que el jugador decida dar el salto al futbol estadounidense.

Una decisión que marcaría su carrera

De concretarse, la llegada del brasileño a la MLS sería uno de los movimientos más mediáticos en la historia reciente de la liga, además de reforzar la tendencia de atraer estrellas internacionales al futbol de Estados Unidos.