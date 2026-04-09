Torneo de Candidatos 2026 (2)

LA CREMA Y NATA. Los mejores exponentes del ajedrez mundial.

Al término de la séptima ronda del Torneo de Candidatos de Ajedrez 2026, disputado en Chipre, el GM uzbeko Javokhir Sindarov se ha consolidado como líder indiscutible con un impresionante 6/7. Con cinco victorias y dos empates, el joven de 20 años ha firmado el mejor arranque histórico en el formato actual del torneo, dejando a sus rivales a una distancia considerable. Fabiano Caruana, segundo clasificado, suma 4,5 puntos y es el único que mantiene una remota esperanza, a 1,5 puntos del líder. El resto del pelotón —Giri y Praggnanandhaa con 3,5; Wei Yi y Bluebaum con 3; Nakamura con 2,5— ya queda lejos.

METEÓRICO ASCENSO

El verdadero punto de inflexión ocurrió ya en la primera ronda, en el duelo entre Sindarov y Andrey Esipenko. Sindarov, jugando con gran precisión y rapidez, remató con maestría. Aquella victoria no solo dio al uzbeko su primer punto, sino que marcó el inicio de su meteórico ascenso: desde ese momento, Sindarov no ha dejado de sumar y ha convertido el torneo en un monólogo. Mientras tanto, Esipenko se derrumbó y ocupa el último lugar.

Fabiano Caruana, principal favorito antes del inicio, también vio truncadas sus opciones en la cuarta ronda. En el choque directo entre líderes, Sindarov lo derrotó con autoridad. Aquella partida resultó decisiva: Caruana pasó de compartir el liderato a quedar a un punto, y Sindarov se escapó en solitario. Aunque el estadounidense ha mantenido un +2 sólido y sigue siendo el único capaz de pelear, la derrota ante el uzbeko ha cambiado por completo la dinámica del torneo. A estas alturas, solo un milagro permitiría a Caruana remontar 1,5 puntos en las siete rondas restantes.

La segunda mitad del Candidatos promete emoción, pero Sindarov parte como gran favorito. Su dominio ha convertido un torneo abierto en una persecución. Esipenko ya paga las consecuencias y Caruana busca un milagro. El ajedrez mundial contiene la respiración.

SINDAROV- CARUANA

FIDE CANDIDATES TOURNAMENT 2026 (4)

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cf3 dxc4 4.e3 Cf6 5.Axc4 c5 6.0–0 Cc6 7.De2 a6 8.Cc3 b5 9.Ad3 Ab7 10.a4 b4 (El avance ….b4 deja casillas débiles en b3 y c4 por lo que se prefiere comer en a4. Naturalmente Caruana lo sabe, pero tiene estudiada la defensa. Veremos hasta donde))

11.Ce4 Ca5!? 12.Cxf6+ gxf6 13.dxc5 Cb3 14.c6! Axc6 15.Cd4 Cxd4 16.exd4 Tg8 17.g3

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(El experimento fue exitoso. Sindarov tuvo que encontrar la muy difícil

14.c6 y la posición resultante queda equilibrada después de 17….Dxd4 18.Ae3 Dd5 19.f3 f5 20.Rh1. Sin embargo, todo parece indicar que hasta aquí llegó la preparación de Caruana)

f5? 18.Ac4 Tg4?! (Quizá 18….Dxd4 19.Axe6 De4 20.Dxe4 Axe4 resista)

De4 19.Ae3 Ad5 20.Tac1! Ae7 21.Axa6 Rf8 22.Ab5 Af6 23.Tfd1 Rg7 24.Ac6 Ta5 25.Axd5 Txd5 26.Tc5 Td7 27.d5! exd5 28.Df3 Axb2 29.Tcxd5 Txd5 30.Txd5 De8 31.Txf5 Tg6 32.h4 Ac3 33.h5 Ta6 34.Dg4+ Rh8 35.Ad4+ f6 36.Tc5 1–0

Contra un juego perfecto no se puede. Quizá sólo 22.Ac4 sea mejor.