¿Quién era Jordan Devey, el ex liniero de los Patriots que falleció?

La NFL está de luto, ahora, el ex liniero de los New England Patriots, Jordan Devey, lamentablemente falleció, así lo confirmó la liga y el equipo donde fue Campeón junto a Tom Brady.

¿Jordan Devey fue Campeón de la NFL?

Jordan Devey Jordan Devey disputó siete temporadas en la NFL y fue Campeón con los Patriots. (@jguy65)

De esta forma, Devey fue campeón con los New England Patriots en el Super Bowl XLIX, donde su equipo se impuso 28-24 a los Seattle Seahawks, en un partidazo donde el coach Pete Carroll fue duramente criticado por no darle el balón a Marshawn Lynch.

Así también, Devey disputó siete temporadas en la NFL, pero la más importante fue donde obtuvo el título con los Patriots, en un partidazo contra los Seahawks.

¿De qué murió el ex liniero de los Patriots, Jordan Devey?

Según un trtascendido, su familia y una campaña de recaudación de fondos creada para apoyar a su esposa e hijos, Jordan Devey murió de un suicidio y toda la NFL continúa de luto tras esta lamentable noticia.

Además, la madre de Devey señaló que su hijo pudo sufrir encefalopatía traumática crónica (CTE), pero será hasta que se le realicen pruebas para confirmar esta situación.

Devey estuvo casado con su esposa Linsey Devey, con quien contrajo matrimonio en el 2011 y tuvo cuatro hijos.

¿Qué posición jugaba Jordan Devey en la NFL?

En adición, Jordan Devey se desempeñó como guardia y tacle ofensivo durante siete temporadas en la NFL, donde jugó para los New England Patriots en 2014 y también vistió el jersey de los San Francisco 49ers, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders y Buffalo Bills,

De esta forma, Jordan Devey tiene a la NFL de luto y diversos deportistas externaron sus condolencias por la sensible pérdida de este jugador.