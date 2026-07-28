Brian Gutiérrez ¿De dónde es Brian Gutiérrez? Perfil del futbolista de Chivas que podría ir al futbol europeo (Cuartoscuro)

Tras su destacada participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 y sus jugadas estelares con las Chivas, el mediocampista Brian Gutiérrez ha llamado fuertemente la atención de diversos equipos en Europa, por lo que su futuro podría estar del otro lado del charco muy pronto.

¿Quién es Brian Gutiérrez?

Nacido el 17 de junio de 2003 en Illinois, Estados Unidos, este joven mediocampista de ascendencia mexicana ha llamado la atención por su gran destreza y visión dentro del campo.

En su trayectoria como profesional, debutó en la Major League Soccer (MLS) en el año 2020 con tan solo 17 años de edad.

Tras ganar experiencia en la cancha, en 2025 firmó sus mejores números al registrar nueve goles y múltiples asistencias durante su etapa con el Chicago Fire.

Para finales de ese mismo año dio el salto a la Liga MX al incorporarse al Club Deportivo Guadalajara, un movimiento clave para el desarrollo de su carrera.

A sus 23 años, el talentoso futbolista ha logrado consolidarse como una de las piezas jóvenes a seguir en el futbol nacional, ganándose un lugar en el representativo mexicano para el Mundial 2026 y perfilándose como una de las grandes promesas del fútbol de nuestro país.

¿Qué equipos de Europa están interesados en Brian Gutiérrez?

Tras sus grandes jugadas con Chivas y con el Tricolor en el Mundial, existe la posibilidad de que el joven jugador no regrese a vestir la camiseta del Guadalajara para el próximo torneo.

Los visores del viejo continente han puesto la mira en él; aunque clubes de Dinamarca y Alemania han mostrado interés, es en Francia donde han surgido los acercamientos más fuertes para sumarlo a la Ligue 1.