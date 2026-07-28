Esteban Jaramillo lidera la primera ronda de la Q-School Colombia

Q-School de la GPM en Colombia. Esteban Jaramillo aprovechó su conocimiento del campo Club Rincón de Cajica para tomar la delantera. (Foto especial)

El colombiano Esteban Jaramillo tomó el liderato en la tercera y última Escuela de Calificación rumbo a la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM), luego de firmar una tarjeta de 66 golpes -6), durante la primera ronda disputada este martes en el Club Rincón de Cajicá.

Este torneo es el último para obtener un lugar en la novena temporada del único circuito profesional mexicano que reparte puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR). Esta vez, jugadores de nueve naciones luchan por conseguir 15 tarjetas completas y 8 condicionales para la campaña 2026-27.

Jaramillo mostró un juego sólido y consistente, aprovechó su conocimiento del recorrido que exige precisión desde el tee y gran control sobre los greens, razón por la que el colombiano firmó 34 golpes en los primeros nueve hoyos y 32 impactos en los otros nueve, con los que estableció una ventaja de dos golpes sobre su más cercano perseguidor.

“Siempre es especial competir en casa. Conozco bien este campo, pero eso no significa que sea sencillo; exige mucha concentración en cada tiro. Estoy satisfecho con el resultado, aunque todavía queda mucho torneo por delante y no podemos bajar la guardia”, comentó Jaramillo.

En la segunda posición se ubicó el brasileño Andrey Xavier, quien firmó una tarjeta de 68 golpes (-4), gracias a un recorrido caracterizado por su consistencia y un sólido desempeño con el putter, manteniéndose muy cerca del liderato de cara a la segunda ronda.

“Fue un buen comienzo. El objetivo era mantenerme paciente y evitar errores grandes. Estoy en una posición importante y mañana habrá que seguir jugando con inteligencia para mantenernos en la pelea”, señaló el brasileño.

El tercer puesto es compartido por el ecuatoriano Renato Naula y el mexicano Julio Arronte, ambos con 73 golpes (+1), resultado que los mantiene en la lucha por las primeras posiciones cuando restan 36 hoyos por disputarse.

Para Arronte el objetivo es mantenerse dentro de la zona que otorga tarjetas completas.

“No fue la ronda que esperaba, pero seguimos en una posición competitiva. En este tipo de torneos lo importante es mantenerse cerca de los líderes y aprovechar las oportunidades que vengan en las siguientes rondas”, afirmó el mexicano.

Empatados en la quinta posición aparecen el estadounidense Jackson Heazel, el amateur colombiano Nicolás Silva y el chileno Benjamín Saiz-Wenz, quienes concluyeron el recorrido con 74 golpes (+2).

La actividad continuará este miércoles con la segunda ronda de la última Escuela de Calificación de la Gira Profesional Mexicana, donde los participantes buscarán colocarse dentro de la zona que otorga las 15 tarjetas completas y 8 condicionales para la temporada 2026-27.