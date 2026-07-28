¿Por qué razón renunció Guido Pizarro a Tigres UANL?

Guido Pizarro Guido Pizarro salió de la institución junto con su cuerpo técnico. (Mexsport)

Guido Pizarro era el entrenador que tenía un plan para los Tigres UANL en el Apertura 2026, sin embargo, decidió renunciar de forma sorpresiva y este 28 de julio dio las gracias al equipo de Nuevo Léon.

¿Por qué Guido Pizarro renunció a Tigres UANL?

De forma inesperada, Guido Pizarro presentó su inesperada renuncia la mañana del martes 28 de julio del 2026, por lo que esta noticia tomó por sorpresa a toda la afición de Tigres.

Según un reporte del diario Récord, la relación del del cuerpo técnico con la directiva ya no era la mejor, por lo que Pizarro decidió hacerse a un lado para dar paso a un nuevo proyecto ya iniciado el Apertura 2026.

El reporte indica que Guido Pizarro llegó a platicar con el presidente Carlos Emilio González, ya que Tigres UANL inició con un mal paso el Apertura 2026, ya que marchan con un punto tras un par de jornadas.

De esta forma, Pizarro pidió a su directiva contar con refuerzos, pero la directiva le pidió que jugará el resto del torneo prácticamente con el mismo equipo y un presupuesto limitado para traer una nueva figura.

¿Cómo fue el paso de Guido Pizarro por Tigres UANL?

Ante este panorama, Pizarro no aceptó y terminó la relación con la actual directiva de Tigres UANL, por lo que ahora se quedaron sin entrenador.

Luego de su paso por Tigres, Pizarro forjó un récord de 74 partidos, de los cuales ganó 33, empató 22 y perdió 19, por lo que no deja con malos números al equipo.

De esta forma, Tigres UANL busca de forma urgente un entrenador, sin embargo, quien llegue al banquillo no tendrá mucho margen para mejorar al equipo, ya que la directiva no está dispuesta a gastar más este semestre.

Así también, aún no hay nombres en el radar de los Tigres UANL para el reemplazo de Guido Pizarro, por lo que tendrán que realizar diversas entrevistas para llenar este hueco.