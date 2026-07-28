Yareli Acevedo, campeona mundial, gana oro Santo Domingo 2026

XXV Juegos Centroamericanos y del CARIBE 2026. La mexicana Yareli Acevedo hizo efectivo el pronóstico de favorita. (Foto especialñ)

La campeona mundial Yareli Acevedo hizo efectivo el pronóstico de favorita y este jueves se convirtió en campeona de los JCC Santo Domingo 2026, luego de ser la más rápida en la prueba ómnium.

Acevedo, una de las figuras mundialistas en Santo Domingo 2026, ofreció una auténtica cátedra de consistencia, frialdad mental y un excelso nivel competitivo sobre el óvalo de madera para colgarse la máxima presea en una de las disciplinas más complejas y desgastantes del programa de pista.

El ómnium se compone de cuatro pruebas: Scratch, Tempo, Eliminación y por Puntos.

La mexicana acumuló un total de 179 unidades, lo que le permitió subir al escalón más alto del podio con una ventaja considerable sobre la ganadora de la medalla de plata la cubana Marlies Mejías, quien sumó 158 puntos, mientras que el metal de bronce fue para la colombiana Lina Hernández con 148 unidades.

Acevedo, campeona mundial en Chile 2026, festejará este miércoles 29 de julio su cumpleaños número 25 en tierras dominicanas, con la mira puesta en continuar cosechando éxitos internacionales que pongan en todo lo alto el nombre del deporte mexicano.