¿Cuándo juega la Selección Mexicana su próximo partido? Fechas y rivales confirmados rumbo al Mundial 2026 (Cuartoscuro)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Mexicana entra en la recta final de su preparación con partidos clave antes de su debut. Tras el empate sin goles frente a Portugal en el Coloso de Santa Úrsula, el equipo nacional afina detalles de cara al torneo más importante del futbol internacional.

Aunque durante abril no hay encuentros programados, será en mayo cuando el combinado mexicano vuelva a la actividad con duelos de preparación que marcarán el cierre de su calendario previo a la Copa del Mundo. La expectativa crece entre la afición ante los rivales ya confirmados y las fechas oficiales.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana sus próximos partidos rumbo al Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario de la Federación Mexicana de Futbol, México disputará al menos dos partidos de preparación a finales de mayo. El primero será contra Ghana el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

Posteriormente, el sábado 30 de mayo, la Selección Mexicana enfrentará a Australia en el Estadio Rose Bowl, en California, como parte de su preparación internacional.

Además, existe la posibilidad de un tercer encuentro ante Serbia el jueves 4 de junio, aunque este partido no aparece oficialmente en el calendario, pese a haber sido mencionado en un comunicado de la federación en febrero de 2026.

Sin actividad en abril y últimos ajustes antes del Mundial

Luego del empate 0-0 ante Portugal, el equipo mexicano no tendrá partidos durante abril. Este periodo servirá para ajustes tácticos y preparación física antes de los compromisos de mayo.

Los horarios de los partidos amistosos aún no han sido confirmados, por lo que se espera que en los próximos días la federación brinde más detalles al respecto.

Los rivales de México en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección Mexicana formará parte del Grupo A, donde disputará tres partidos en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El debut será ante Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 7:00 de la noche en el Estadio Ciudad de México. Posteriormente, México enfrentará a Corea el jueves 18 de junio a la 1:00 de la tarde en el Estadio Guadalajara.

El tercer partido será contra Chequia el miércoles 24 de junio a la 1:00 de la tarde nuevamente en el Estadio Ciudad de México.

Con este calendario definido, la Selección Mexicana encara la etapa final de su preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026 y buscar un papel destacado ante su afición.