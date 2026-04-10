Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 14 | Clausura 2026

El futbol mexicano de Liga MX está muy cerca de definir la liguilla del torneo, que este semestre regresa a su formato tradicional de ocho equipos clasificados, dejando del lado el Play-In. Chivas está a punto de afianzarse en el liderato general en solitario y buscará hacerlo ante el actual subcampeón. Sin embargo, el duelo estelar del fin de semana no es otro que el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, quienes llegan en zona de clasificación y con mucho más que tres puntos jugándose en lo que será el primer duelo de Liga MX en el reinaugurado Estadio Banorte.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 14

Liga MX | Clausura 2026, Jornada 14 El Clásico Joven entre América y Cruz Azul será el partido estelar de este fin de semana en la jornada 14 del futbol mexicano.

Puebla vs León | viernes 10 de abril (19:00 horas)

El viernes futbolero abre de nueva cuenta en la cancha del Cuauhtémoc. ‘La Franja’ ha tenido un nuevo torneo difícil y se encuentra en el último lugar de la tabla de cocientes. Los ‘Camoteros’ están condenados a pagar multa mientras los rumores de una posible venta continúan acechándolos. Por su parte, ‘La Fiera’ viene de ganar sus dos partidos más recientes, pero tiene poco margen de error si todavía quiere aspirar a un lugar en los cuartos de final de este torneo después de un lento inicio en la campaña. Un triunfo los colocaría provicionalmente en el sexto puesto.

FC Juárez vs Tijuana | viernes 10 de abril (21:06 horas)

Duelo fronterizo para cerrar la noche. Los ‘Bravos’ dejaron pasar la oportunidad a media semana de colocarse en puestos de liguilla luego de jugar su partido pendiente. Hoy, tendrán una nueva chance en su propia casa en busca de regresar a la fiesta grande. Los Xolos han tenido un semestre irregular, pero esperan poder contar esta noche con su joven estrella, Gilberto Mora, quien quiere ponerse en buen ritmo de cara a la convocatoria final de la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Querétaro vs Necaxa | sábado 11 de abril (17:00 horas)

Gallos Blancos está por cumplir un año desde que dejó de ser parte de Grupo Caliente. Sin embargo, las cosas todavía no han salido como esperaban y prácticamente fuera de la liguilla. En contra parte, los ‘Rayos’ se encuentran a sólo un punto de distancia de los Tigres y una victoria los mete de lleno en la lucha por uno de los ocho lugares y dentro de la disputa por el título.

Tigres vs Chivas | sábado 11 de abril (17:00 horas)

De forma simultánea, los subcampeones de la Liga MX se enfrentan a los actuales súper líderes. Tigres ha tenido un torneo irregular hasta el momento, pero todavía dependen de sí mismos para poder regresar a los cuartos de final. Además, llegan con la confianza de haber ganado su parto de ida ante Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup. Por su parte, Guadalajara terminará todavía como líder general del torneo pase lo que pase este fin de semana. Los rojiblancos tienen cuatro puntos de ventaja sobre el segundo lugar y están cada vez más cerca de asegurarse el liderato general del torneo, algo que no ocurre desde el torneo Apertura 2011.

Atlas vs Monterrey | sábado 11 de abril (19:00 horas)

Los rojinegros también se encuentran peleando en la zona de liguilla. El equipo de Diego Cocca se ha hecho fuerte en casa donde ha conseguido cuatro victorias, dos empates y solo una derrota. Ahora, necesitan seguir sumando en el Jalisco si no quieren dejar ir la oportunidad de estar en liguilla. Rayados sigue en caída libre luego de tres derrotas un empate en sus últimos cuatro partidos. Los regiomontanos no ganan desde la jornada 9 y están muy cerca de quedarse sin liguilla este torneo. Sería la primera vez desde el Clausura 2014 que ‘La Pandilla’ no disputa una fase final, situación que sería una de las grandes decepciones del torneo.

Pachuca vs Santos Laguna | sábado 11 de abril (19:00 horas)

Tuzos es uno de los equipos con mejor ritmo en las semanas recientes con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. El equipo hidalguense viene de conseguir un triunfo importante que lo mantiene en el top 4 de la clasificación general y con posibilidades de subir hasta el segundo puesto si logran ganar este partido. Mientras tanto, los ‘Guerreros’ siguen en el fondo de la clasificación general. Si no hacen algo pronto, los de Torreón podrían terminar en el sótano por tercera ocasión en los últimos cuatro torneos y comenzar a tener problemas con la tabla de cocientes para el próximo año, donde podría regresar el descenso.

América vs Cruz Azul | sábado 11 de abril (21:00 horas)

El futbol de Liga MX regresa a la cancha del Estadio Banorte. Después de un par de años de remodelación, América estará de regreso en casa para jugar un partido especial ante Cruz Azul, el Clásico Joven. Los azulcremas han tenido un torneo irregular, algo a lo que no estaban acostumbrados bajo la gestión de Andre Jardine. Ahora, esperan que estar de nuevo en ‘El Nido’ sea lo que necesiten para poder recuperar el buen futbol. Por su parte, Cruz Azul ha sido uno de los mejores equipos del semestre, pero viene de sufrir una derrota ante Pachuca en la jornada 13 y de ser goleado por Los Ángeles FC en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. Ahora, no quieren caerse en la recta final para ser uno de los principales aspirantes al título.

Pumas vs Mazatlán | domingo 12 de abril (12:00 horas)

Después de tres semanas de partidos estelares, los Pumas regresan a su horario tradicional de domingo a medio día. Universidad Nacional sigue su camino rumbo a la liguilla luego de su empate ante Chivas la semana pasada. El equipo de Efraín Juárez se mantiene como uno de los más difíciles de vencer y ahora tendrán el apoyo de su gente en busca de seguir sumando. En contra parte, Mazatlán ha vuelto a ser uno de los peores equipos del certamen y está a punto de terminar su paso como equipo de primera división sin nunca haber disputado ni siquiera un repechaje en sus seis años ya de existencia.

Toluca vs Atlético de San Luis | domingo 12 de abril (19:00 horas)

Por último, la jornada termina en la casa de los bicampeones. Toluca estará en el Nemesio Diez, donde se mantiene invicto este torneo con cuatro victorias y dos empates. Los ‘Diablos’ se han lucido como la mejor defensa de esta campaña y una victoria les aseguraría un lugar en la liguilla de este torneo de forma matemática. Por su parte, San Luis viene de sorprender a Rayados en su propia casa, manteniendo la veladora encendida y con la posibilidad de un lugar en liguilla. Para eso ,los potosinos deben tener un cierre prácticamente perfecto si quieren regresar a la disputa por el campeonato.