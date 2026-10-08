Jayden Daniels entrena con los Commanders, ¿Cuándo regresa a la acción el QB?

Jayden Daniels Jayden Daniels sufrió una lesión en el antebrazo en el juego ante Dallas. (thatkidjayden)

Las lesiones han sido una constante en apenas cuatro semana que lleva la temporada regular de la NFL, pero Jayden Daniels, QB de los Washington Commanders sorprendió en el último entrenamiento del equipo.

¿Jayden Daniels regresará en la Semana 5 de la NFL tras su lesión?

Recordemos que Jayden Daniels sufrió una lesión en el antebrazo, por lo que lleva fuera dos semanas, pero a pesar de eso, el pasador parece haber superado la lesión que sufrió en el codo izquierdo y volvió a las prácticas con los Commanders.

Ahora, a Jayden Daniels se le vio usando una protección especial y participó en los primeros dos entrenamientos de la semana, por lo que ya está casi listo para volver a los emparrillados en breve.

Así que todo apunta a que Jayden Daniels estará disponible para el juego de este domingo frente a los New York Giants, lo que es una enorme noticia para los Commanders, quienes han sufrido a la ofensiva tras su ausencia.

¿Por qué los Commanders necesitan de regreso a Jayden Daniels?

Daniels se perdió los últimos dos encuentros de Washington tras dislocarse el codo izquierdo en la Semana 2 contra los Cowboys, pero al parecer, el tratamiento que siguió de su staff médico le ayudó a recuperarse de forma más rápida.

De esta forma, el Head Coach Dan Quinn recuperará a su QB titular, lo que es una urgencia ya que marchan con récord de 1-3, situación que los coloca en el fondo de la División Este de la Conferencia Nacional.

Además, Jayden Daniels habló con la prensa tras la práctica del miércoles y explicó cómo podría volver cuanto antes al emparrillado.

“Por el momento, mientras esté en ese campo, solo tengo que acostumbrarme, tratar de encontrar las distintas maneras en que sea más cómodo y no estar realmente pensando en ello; estoy ahí afuera jugando”, dijo Daniels en conferencia de prensa.

Finalmente, los Washington Commanders tendrían de regreso a su QB este fin de semana, cuando enfrenten a los NY Giants en un duelo donde prácticamente se juegan la temporada.