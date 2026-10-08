Johan Vásquez: ¿Qué equipo español buscaría fichar al mexicano?

Johan Vásquez En este momento, Johan Vásquez es el capitán del Genoa en la Serie A. (Mexsport)

Johan Vázquez atraviesa un momento de éxito en su carrera, es por esa razón que un equipo grande de España lo busca para que sea su nueva figura y el equipo ya sondea su costo.

¿Qué equipo español buscaría fichar al mexicano Johan Vásquez?

De esta forma, Johan Vásquez puede emigrar al futbol europeo en breve, si continúa llamando la atención y el defensa mexicano tiene las credenciales para portar una playera de un equipo que compita en los mejores torneos del Viejo Continente.

En este momento, Johan Vásquez es el capitán del Genoa en la Serie A, equipo que se encuentra en la penúltima posición del Calcio, pero el mexicano se ha afianzado como uno de los baluartes del equipo.

Así, Johan Vásquez ya está en el radar del Atlético de Madrid, conjunto que analiza su posible incorporación para reforzar la zona defensiva y el equipo colchonero analiza la oferta que colocaría por el mexicano en la mesa.

Según el diario AS, la directiva colchonera encabezada por Mateu Alemany da seguimiento puntual al futbolista mexicano, quien reúne todo lo necesario para incorrporarse al cuadro dirigido por el Cholo Simeone.

A pesar de esto, el equipo español contempla al seleccionado nacional como una alternativa, por lo que el pase podría darse hasta el mercado invernal, ya que ahí analizarían cómo puede funcionar mejor el zaguero azteca.

Johan Vásquez tiene un valor en Transfermarkt de aproximadamente 14 millones de euros, una cifra que podría pagar el cuadro español

¿Johan Vásquez podría salir del Genoa para fichar con Atlético de Madrid?

Pero no sería fácil el traspaso, ya que Johan Vásquez es uno de los futbolistas más importantes del Genoa, además que en septiembre de 2025 renovó su contrato con la institución italiana hasta el verano de 2028.

Algo que puede ayudar es que el Genoa marcha en la raya del descenso, por lo que esto podría influir en el futuro del mexicano y el equipo italiano lo cedería con ciertas claúsulas en la operación.

Otros equipos interesados en Johan Vásquez en los últimos meses han sido la Juventus, la AS Roma y Eintracht Frankfurt, pero ninguno hizo una oferta formal por el mexicano.