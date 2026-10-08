¿Cuándo juega Dodgers vs. Brewers? Fechas y calendario de la Serie de Campeonato MLB 2026

Dodgers vs Brewers. Ambos equipos se estarán enfrentando en las Finales de Conferencia y buscarán avanzar a la Serie Mundial. (@Brewers @Dodgers/X)

Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers se enfrentarán nuevamente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) de la MLB 2026, en busca de uno de los dos boletos para disputar la Serie Mundial. La eliminatoria comenzará el próximo domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee.

La novena angelina llega después de eliminar a los Atlanta Braves en cuatro encuentros, mientras que Milwaukee consiguió su clasificación tras superar a los San Diego Padres. Ambos equipos protagonizarán una revancha de la Serie de Campeonato de 2025, cuando los Dodgers barrieron a los Brewers en cuatro partidos.

Calendario completo de Dodgers vs. Brewers en la Serie de Campeonato MLB 2026

La Serie de Campeonato se disputará bajo un formato al mejor de siete encuentros, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la Serie Mundial. Milwaukee tendrá la ventaja de localía y albergará los primeros dos enfrentamientos, así como los últimos dos en caso de ser necesarios.

Este es el calendario de enfrentamientos:

Juego 1 : Domingo 11 de octubre – Milwaukee.

: Domingo 11 de octubre – Milwaukee. Juego 2 : Lunes 12 de octubre – Milwaukee.

: Lunes 12 de octubre – Milwaukee. Juego 3 : Miércoles 14 de octubre – Los Ángeles.

: Miércoles 14 de octubre – Los Ángeles. Juego 4 : Jueves 15 de octubre – Los Ángeles.

: Jueves 15 de octubre – Los Ángeles. Juego 5 : Viernes 16 de octubre – Los Ángeles (si es necesario).

: Viernes 16 de octubre – Los Ángeles (si es necesario). Juego 6 : Domingo 18 de octubre – Milwaukee (si es necesario).

: Domingo 18 de octubre – Milwaukee (si es necesario). Juego 7: Lunes 19 de octubre – Milwaukee (si es necesario).

Los horarios de los partidos están pendientes de confirmación oficial por parte de las Grandes Ligas.

¿Dónde ver Dodgers vs. Brewers en vivo?

Los enfrentamientos podrán verse por medio de plataformas de streaming:

FOX ONE: Plataforma de streaming

Plataforma de streaming MLB.TV: Plataforma de streaming. Puede contratarse directamente en la aplicación del mismo nombre o desde Prime Video como extensión de la cuenta.

Plataforma de streaming. Puede contratarse directamente en la aplicación del mismo nombre o desde Prime Video como extensión de la cuenta. Prime Video: Plataforma de streaming. Por la que se puede conectar a modo de extensión de la plataforma MLB.TV.

Dodgers vs. Brewers: una revancha de la Serie de Campeonato de 2025

Los Dodgers buscarán mantener su dominio sobre Milwaukee después de eliminar a los Brewers en la Serie de Campeonato de 2025, cuando consiguieron cuatro victorias consecutivas. En aquella eliminatoria destacó Shohei Ohtani, quien protagonizó una actuación histórica con tres cuadrangulares y diez ponches en el cuarto enfrentamiento.

Sin embargo, Milwaukee llega a esta edición con mejores números en la temporada regular, después de conseguir 103 victorias, frente a los 100 triunfos de Los Ángeles. Los Brewers intentarán aprovechar su ventaja de localía para conseguir el campeonato de la Liga Nacional y avanzar a la Serie Mundial, mientras que los Dodgers buscarán mantenerse en la pelea por su tercer título consecutivo.