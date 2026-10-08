¿Cuándo será el combate entre ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbili y dónde ver EN VIVO en México?

Saúl 'Canelo' Álvarez La función llamada "México contra el mundo", será encabezada por la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Christian Mbilli. (Mexsport)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya tiene amarrada la pelea contra Christian Mbilli en la ciudad de Riad, Arabia Saudita, pero también, la promotora ya presentó la cartelera completa de una pelea que promete grandes emociones.

¿Cuándo es la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbili?

A tres semanas del combate entre ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbili, por fin se revelaron las peleas que completarán la velada en Riad y es una cartelera de auténtico lujo, por lo que los mexicanos estarán atentos a este combate el próximo 31 de octubre.

La función llamada ‘México contra el mundo’, será encabezada por la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli en la ciudad de Riad, por lo que el combate ya es más que un hecho después de una cancelación de fecha.

Uno de los púgiles que llama la atención en la cartelera es Jaime Munguía, quien no realizará la pelea ordenada por la AMB ante Bektemir Melikuziev, y en su caso optó por Nikita Zon.

Otro invitado es Rafael ‘Divino’ Espinoza, quien volverá a la actividad después de casi un año y pondrá en juego el cetro de peso pluma de la OMB ante Lorenzo Parra.

Lindolfo Delgado el ex olímpico también se medirá al canadiense Arthur Biyarslanov por el título mundial vacante de peso superligero de la FIB.

Esta es la cartelera estelar de la función ‘Canelo’ Álvarez vs. Mbili

Saúl Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli por el campeonato mundial de peso supermediano del CMB.

Jaime Munguía vs. Nikita Zon en pelea por el título mundial supermediano de la AMB.

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra. Pelea en peso pluma de la OMB.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov en pelea por el título mundial de la FIB en peso superligero.

David Picasso vs. Carl Martin en supergallo.

Preliminares

Keito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas en peso superpluma

Sultan Al-Mohammad vs. Erick Villegas en peso superpluma

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez en peso supermediano

Carlos Emiliano vs. Flavius Blea en peso mediano

Bryan Leon vs. Héctor Aguirre en peso supermediano

¿Dónde ver EN VIVO la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Christian Mbilli en México?

Por su parte, David Picasso se medirá a Carl Jammes Martin, por lo que habrá diversas emociones en el cuadrilátero y se espera que ‘Canelo’ Álvarez regrese a la senda del triunfo.

La pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli se podrá ver en vivo a través de la plataforma de streaming DAZN MX, por lo que habrá que pagar para verla en vivo en México.