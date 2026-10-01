. .

Samarkanda cerró sus puertas a la 46ª Olimpiada de Ajedrez de la FIDE tras dos semanas de competencia que reunieron a un récord de 400 equipos, la mayor cifra en la historia del evento. Del 15 al 27 de septiembre de 2026, el Silk Road International Exhibition Centre albergó once rondas de ajedrez por equipos, además del Congreso de la FIDE y la elección presidencial de la federación, que recayó en Timur Turlov.

Uzbekistán se coronó campeón en casa, recuperando el título que ya había conquistado en 2022. La victoria se definió en la última ronda con un triunfo del GM Mukhiddin Madaminov frente al GM Roman Dehtiarov, en un marcador de 2.5-1.5 sobre Ucrania. India obtuvo la plata y Alemania el bronce. El anfitrión celebró además el brillo individual de Javokhir Sindarov, quien conquistó su segunda medalla de oro olímpica antes de cumplir 21 años.

. .

Detalles curiosos y chuscos

En la ronda 5, antes del duelo estelar entre Hungría y Uzbekistán (con los GM Richard Rapport y Peter Leko enfrentando a Nodirbek Abdusattorov y Javokhir Sindarov), tocaba el tradicional “movimiento ceremonial” de apertura, encargado esta vez a Arkady Dvorkovich. El detalle curioso es que Dvorkovich acababa de dejar de ejercer sus funciones como presidente de la FIDE tras ser sancionado por la Unión Europea — así que ya era, en sí, una situación algo incómoda para la ceremonia.

Pero lo más chusco vino después: cuando llegó el momento de empezar a jugar de verdad, tanto Rapport como Leko llegaron cinco minutos tarde a sus propias partidas. Es decir, dos grandes maestros de talla mundial dejaron esperando —frente a las cámaras y con el ex presidente de la federación ya de pie junto al tablero— a sus rivales anfitriones, nada menos que en uno de los partidos más mediáticos del torneo.

El resultado deportivo no ayudó a Hungría: Rapport cedió un peón clave con un dudoso 17.g4? y terminó perdiendo, mientras Leko también cayó en el otro tablero relevante, sellando un contundente 4-0 para Uzbekistán.

Nodirbek (UZB) - Sarin (IND)

Defensa Ortodoxa

1.d4 e6 2.c4 a6 3.Cc3 d5 4.cxd5 exd5 5.Cf3 Cc6 6.Af4 Cf6 7.e3 Ch5 8.Ag5 Ae7 9.Axe7 Cxe7 10.Ad3 Cf6 11.Dc2 0–0 12.0–0 g6 13.Db3 Ta7 14.Tfc1 Af5 15.Af1 c6 16.a4 Cc8 17.a5 Te8 18.Ce5 Cg4 19.Cxg4 Axg4 20.Te1 Af5 21.f3 h5 22.Db4 Cd6 23.Ca4 Ta8 24.Cc5 Dc7 25.Dd2 Te7 26.Df2 Tae8 27.b4 Rg7 28.Ta2 f6 29.Tae2 g5 30.h4 Ag6 31.hxg5 fxg5 32.Dg3 Rh6 33.e4 h4 34.Dh2 dxe4 35.f4?? (Hay que capturar el peón) e3 36.fxg5+ Rxg5?? 37.g3 Cf5?? (Sarin goza de una amplia ventaja después de 36...Rg7, y ahora cae en una vistosa combinación. ¿La puede calcular?)

. .

JUEGAN LAS BLANCAS

38.Ce6+ (Como un rayo en cielo despejado) Txe6 39.gxh4+ Cxh4 40.Dxc7 Cf3+ 41.Rg2 Cxe1+ 42.Txe1 e2 43.Txe2 Txe2+ 44.Axe2 Txe2+ 45.Rg3 Ad3 46.Dg7+ Rh5 47.Rf4 Te4+ 48.Rf3 Th4 49.Rg3 Te4 50.b5 axb5 51.Dh7+ Rg5 52.Dxb7 b4 53.a6 Axa6 54.Dg7+ 1–0