Real Madrid reaviva el Caso Negreira ante la UEFA: ¿Qué reporte entregó y qué está pidiendo el club?

Caso Negreira Real Madrid presenta documentación ante la UEFA. (Pexels, UEFA y LaLiga)

Real Madrid envió a la UEFA documentación relativa al llamado Caso Negreira. La organización de futbol se encuentra investigando las acusaciones que vinculan al Barcelona con el Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Caso Negreira: ¿Qué documentos presentó el Real Madrid ante la UEFA?

La UEFA, máximo organismo de futbol en Europa, confirmó este primero de octubre la recepción de documentos que el Real Madrid le envió pertinentes al caso Negreira. Afirmó que “los tendrá en cuenta como parte de su investigación en curso”.

El escándalo que está siendo investigado por el organismo de balompié involucró a José María Enríquez Negreira, expresidente del CTA. Gira en torno a pagos millonarios que el FC Barcelona realizó a compañías asociadas con Enríquez Negreira. Superaron los 7 millones de euros entre 2001 y 2018. Negreira aseguró que no fue estos no resultaron en dar preferencia al Barcelona en la cancha, sino para mantener neutralidad en el arbitraje.

El caso llegó hasta la Fiscalía de España en 2022 bajo cargos de corrupción. Se dio a conocer hasta 2023 de manera amplia. En 2024 la corte española desestimó el caso, puesto que Enríquez Negreira no es un oficial del estado. Sin embargo, continúa bajo investigación por autoridades deportivas.

Según el comunicado oficial del Real Madrid acerca del envío, el dossier de 500 páginas “incorpora abundante documentación y evidencias sobre unos hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral”.

“La UEFA puede confirmar que ha recibido del Real Madrid una cantidad sustancial de documentos relacionados con la investigación en curso sobre el Barcelona y el asunto que involucra a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (el más conocido como ‘caso Negreira’)”, comunicó por su parte el organismo que se encuentra haciendo la investigación.

El proceso de la UEFA contra el Barcelona, que dejaría al club fuera de las competiciones del organismo, se pausó en 2023, cuando el club azulgrana presentó un informe relativo al caso, pero se mantuvo la posibilidad de reanudarlo, que es lo que busca el Real Madrid. El Barcelona, por su parte, presentó una demanda previa en contra de Florentino Pérez por calumnia, en respuesta a las acusaciones. El acto de conciliación se llevará a cabo el 25 de noviembre en Madrid. Este precederá a una querella formal.