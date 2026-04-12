Pumas ruge en CU: Victoria ante Mazatlán y boleto casi sellado a la Liguilla

GOL TEMPRANERO. El dominio Puma se manifestó apenas al minuto 5, cuando Robert Morales aprovechó un pase filtrado de Alan Medina para cruzar su disparo y batir al portero del Mazatlán. (MarcoTulioGonzRod)

En una tarde marcada por la comunión total entre equipo y afición, los Pumas de la UNAM dieron un paso de gigante rumbo a la fase final del Clausura tras vencer 3-1 al Mazatlán FC en la decimocuarta jornada. Con este resultado, el conjunto universitario escaló hasta la cuarta posición de la tabla general, reafirmando su papel como contendiente serio al título.

EL RUGIDO DE LA GRADA IMPULSA AL CUADRO FELINO

Desde antes del silbatazo inicial, el Estadio Olímpico Universitario presentó una entrada vibrante. El apoyo incondicional de la afición auriazul fue el motor que permitió a los locales dominar las acciones desde los primeros minutos. Los cánticos y el tradicional “Goya” envolvieron un ambiente de optimismo que se tradujo rápidamente en goles.

CRÓNICA DE UNA VICTORIA NECESARIA

El dominio Puma se manifestó apenas al minuto 5, cuando Robert Morales aprovechó un pase filtrado de Alan Medina para cruzar su disparo y batir a Ricardo Rodríguez, poniendo el 1-0 que desató la euforia en las gradas.

La presión no cesó y, al minuto 14, el brasileño Juninho amplió la ventaja al cerrar una pinza tras un tiro de esquina, marcando el 2-0 que parecía sentenciar el encuentro temprano. Aunque Mazatlán logró descontar al 36 por conducto de Josué Ovalle, quien superó la estirada del arquero costarricense Keylor Navas, la escuadra local supo mantener la calma.

En el complemento, la figura de Guillermo (el ‘Memote’) Martínez apareció al minuto 68 para sentenciar la tarde. Con una media vuelta de zurda impecable dentro del área, mandó el balón al fondo de las redes para el 3-1 definitivo, sellando una actuación sólida frente a su gente.

RUMBO A LA FIESTA GRANDE

Con esta victoria, los dirigidos por Efraín Juárez alcanzan las 27 unidades, una cifra que prácticamente garantiza su lugar en la lista de los ocho mejores del torneo. A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, la posibilidad de entrar de forma directa a la Liguilla es más real que nunca.

RESULTADOS DESTACADOS DE LA JORNADA 14

Pachuca 4-2 Santos Laguna (Los Tuzos se mantienen en el podio con 28 puntos).

4-2 Santos Laguna (Los Tuzos se mantienen en el podio con 28 puntos). Tigres UANL 4-1 Guadalajara (Con brillante actuación de Ángel Correa).

4-1 Guadalajara (Con brillante actuación de Ángel Correa). América 1-1 Cruz Azul (Empate en el Clásico Joven que mantiene a la Máquina como sublíder).

Los Pumas descansarán esta semana en puestos de privilegio, sabiendo que el Estadio Olímpico Universitario ha vuelto a ser una fortaleza infranqueable gracias a su afición.