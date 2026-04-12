Rory McIlroy hace historia en Augusta: segundo Masters consecutivo para el norirlandés

BACK to BACK Rory McIlroy lo hizo de nuevo. (ERIK S. LESSER)

Rory McIlroy ha vuelto a silenciar a sus críticos en el escenario más imponente del golf mundial. Este domingo, el norirlandés se consagró bicampeón del Masters de Augusta tras una ronda final de nervios de acero, consolidando su estatus como una de las leyendas vivas del deporte al conquistar su segundo “Major” en el Augusta National Golf Club.

El triunfo no fue sencillo. McIlroy terminó el torneo con un acumulado de 12 bajo par (-12), apenas un golpe por delante del número uno del mundo, Scottie Scheffler. El estadounidense, que firmó una remontada histórica durante el fin de semana, puso en jaque el liderato del norirlandés hasta el último hoyo del recorrido.

UN HITO QUE EMULA LA ERA DE TIGER WOODS

Con esta victoria, McIlroy logra una gesta que no se veía en Georgia desde hace más de dos décadas. Se convierte en el primer jugador en defender con éxito el título del Masters de forma consecutiva desde que Tiger Woods lo consiguiera en las ediciones de 2001 y 2002, un dato que subraya la magnitud de su dominio actual.

El norirlandés supo gestionar la ventaja obtenida en las tres primeras jornadas. Pese a que Scheffler recortó distancias con una espectacular racha de birdies en la segunda mitad del campo, McIlroy se mantuvo firme con pares salvadores en el Amen Corner, demostrando una madurez técnica y mental que lo separa del resto del pelotón.

EL DRAMA DEL DOMINGO Y EL ACECHO DE SCHEFFLER

La tensión alcanzó su punto máximo en el hoyo 18, donde Scheffler tuvo una oportunidad de putt para forzar el desempate. Al no concretarse, McIlroy solo necesitó asegurar su par para estallar en júbilo y recibir, de manos de los directivos del club, su segunda prenda esmeralda, confirmando que Augusta es hoy su territorio personal.

Con este segundo Masters en su palmarés, McIlroy no solo amplía su vitrina de trofeos, sino que refuerza su posición en la carrera por el Grand Slam de su carrera. El mundo del golf se rinde ante un jugador que parece haber encontrado la fórmula para descifrar los complejos greens del club más exclusivo del mundo.