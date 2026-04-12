Sinner reina en Montecarlo: Arrebata el trono y el número uno a Alcaraz

CONTUNDENTE. El italiano Jannik Sinner detuvo en seco al español. (SEBASTIEN NOGIER/EFE)

Jannik Sinner ha confirmado este domingo que es, hoy por hoy, el tenista más en forma del planeta. En un duelo que paralizó al mundo del deporte, el italiano se impuso a Carlos Alcaraz por 7-6 (5) y 6-3, conquistando así el Masters 1.000 de Montecarlo. Este título no solo representa su trofeo más importante sobre tierra batida, sino que marca un punto de inflexión histórico en la clasificación de la ATP.

La victoria en la arcilla monegasca permite al jugador de San Cándido desplazar al murciano del peldaño más alto del ranking. A partir de este lunes, Sinner amanecerá como el nuevo número uno del mundo, alcanzando su semana 67 en la cima y rompiendo el empate técnico que mantenía con el español, quien se queda estancado en 66 semanas al frente del circuito profesional.

UN TRIPLETE HISTÓRICO Y EL DOMINIO PSICOLÓGICO

El triunfo en el Principado supone una gesta estadística sin precedentes recientes: Sinner ha encadenado los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo. Este “triplete” de Masters 1.000 consecutivos eleva su cuenta personal a ocho trofeos de esta categoría, consolidando una racha de imbatibilidad que parece no tener techo en la presente temporada.

El encuentro, que se extendió por dos horas y cuarto, fue una batalla de desgaste donde la solidez mental del transalpino marcó la diferencia. Aunque Alcaraz opuso una resistencia feroz en el primer set, forzando un tie-break de infarto, Sinner supo gestionar los momentos de máxima presión para inclinar la balanza a su favor y tomar el control definitivo en la segunda manga.

EL NUEVO EQUILIBRIO EN LA RIVALIDAD DEL SIGLO

Este decimoséptimo enfrentamiento entre ambos jóvenes prodigios ha servido para romper la paridad en su historial personal. Con este resultado, Sinner suma su séptima victoria sobre el español, pero más importante aún, inclina la balanza psicológica en los duelos directos por los grandes títulos. La precisión del italiano desde el fondo de la pista neutralizó la agresividad de un Alcaraz que defendía la corona en Montecarlo.

Con el liderato mundial recuperado y su primera gran conquista en arcilla, Jannik Sinner se posiciona como el gran favorito para el resto de la gira europea. Por su parte, Alcaraz deberá reajustar su estrategia de cara a las próximas citas en Madrid y Roma, buscando recuperar un trono que hoy, con toda justicia, pertenece al tenista de los Alpes.