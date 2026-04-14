A Paul Seixas lo quiere el UEA Team Emirates en su agrupación

Se cotiza. El francés Paul Seixas del Decathlon CMA CGM Team, ya está en la mira de otros equipos de ciclismo. (Foto especial)

El ciclista francés Paul Seixas de 19 años que ha surgido como emergente en el contexto mundial ya lo asedian equipos como el UEA Team Emirates XRG al que pertenece el mexicano Isaac del Toro, el equipo Red Bull Bora e INEOS Grenadiers, trascendió después de ganar la carrera Itzulia Basque (Vuelta al País Vasco, el sábado anterior.

Por ahora, el galo seguirá hasta el 2027 con el Decathlon CMA CGM Team, que trabaja para retener a su líder. Por los plazos de su contrato, la fase decisiva aún no ha llegado, pero el terreno se está preparando. Cada actuación incrementa su valor, y cada resultado refuerza la sensación de que su próximo gran paso tendrá un alcance que va más allá de un simple traspaso.

Emmanuel Macron pide retener a Seixas

Según Eurosport, el presidente de Francia Emmanuel Macron se ha implicado personalmente en los esfuerzos por mantener al joven de 19 años en el Decathlon CMA CGM Team, en medio del creciente interés de equipos rivales.

Se afirma que el presidente francés ha respaldado los intentos del equipo para cerrar una ampliación de contrato e incluso ha contactado con el entorno de Seixas para convencerle de que continúe.

El interés por Seixas no es nuevo, pero se ha intensificado con fuerza en los últimos meses hasta implicar a varios de los equipos más potentes del pelotón. UAE Team Emirates - XRG figura entre quienes han mostrado públicamente su admiración, pero no es el único.

Superescuadras rivales, como INEOS Grenadiers y Red Bull - BORA - hansgrohe, también han sido vinculadas, convirtiendo el caso en una auténtica puja por uno de los corredores más codiciados del pelotón.

Sus victorias

A Seixas lo avalan sus resultados, ya ganó en la Volta ao Algarve, se impuso en la Faun Ardeche Classic, fue segundo tras Tadej Pogacar en Strade Bianche y dominó Itzulia Basque Country con tres victorias de etapa y la general.

Su capacidad para rendir en diferentes terrenos refuerza la idea de que no es solo otro proyecto, sino un corredor capaz de marcar la próxima era.

Buscan que un francés gane el Tour

El contrato de Seixas con Decathlon CMA CGM Team llega hasta finales de 2027, por lo que no existe una urgencia inmediata. Su entorno ha dejado claro que el tiempo juega a su favor, con el agente Joona Laukka afirmando que todos los equipos están interesados y que el corredor no tiene prisa por decidir su próximo paso.

Francia lleva décadas esperando a un corredor capaz de ganar el Tour de Francia, y Seixas aparece cada vez más en ese contexto.