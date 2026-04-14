Resultados de la Champions League hoy: ¿Cómo quedaron los partidos de cuartos de final? Los cuartos de final de la Champions League se definieron con partidos intensos y resultados inesperados que marcaron el rumbo a semifinales. (Adidas)

Semifinalistas definidos en una noche intensa de Champions League

El drama europeo deja fuera a gigantes rumbo al título

Figuras de la Liga de Campeones disputaron este martes partidos que definieron su acceso a las semifinales.

Barcelona se enfrentó como visitante al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, España, un partido que atrapó miradas debido al potencial de ambos clubes y al momento que atraviesa el Barcelona, por lo que este emocionante duelo representaba un paso clave en el camino hacia el campeonato.

Por otra parte, Liverpool recibió en casa al PSG en Anfield, en Liverpool, Inglaterra, en un duelo que cambió lo que estaba previsto rumbo a las semifinales de la Champions League.

Aquí te compartimos los resultados de los cuartos de final de hoy en la Champions League.

Resultados de la Champions League: Atlético de Madrid vs Barcelona

El Atlético de Madrid está en la semifinal de la Champions League después de 7 años de ausencia. Ese es el titular que circula por todo el continente europeo.

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona finalizó con un marcador de 2-1 a favor de los azulgranas. Sin embargo, pese a la victoria del Barcelona, este marcador no fue suficiente.

Pese a que estuvo cerca de la remontada, Barcelona se queda fuera de la contienda y el Atlético accede con resistencia en el Metropolitano este martes 14 de abril.

Lamine Yamal, jugador español de origen marroquí y ecuatoguineano, abrió el marcador en los primeros minutos, y Ferran Torres, delantero español, amplió la ventaja poco después, igualando la eliminatoria y sembrando dudas en el conjunto rojiblanco. Sin embargo, Ademola Lookman, nigeriano nacido en Inglaterra, aprovechó una transición para marcar el gol que devolvió la ventaja global a los dirigidos por Diego Simeone.

Pese al resultado del partido de vuelta, el Atlético de Madrid accede a las semifinales de la Champions League por un global de 3-2, logrando su regreso a esta instancia después de 7 años de ausencia.

Liverpool vs PSG: resultados del partido de vuelta en los cuartos de la Champions de hoy

PSG se llevó el marcador en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.

Con dos goles de Ousmane Dembélé, futbolista francés de origen mauritano-senegalés, uno al minuto 72 y otro en tiempo de compensación, el Paris Saint-Germain ganó el partido de vuelta en la casa del Liverpool.

Con un 2-0 contundente en Anfield, el club parisino accede a las semifinales de la Champions League y deja fuera al Liverpool. Pese a que el equipo inglés mostró intensidad e insistencia, Dembélé aprovechó los espacios y firmó con gran contundencia el resultado final de esta etapa.